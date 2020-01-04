Número de mortos em incêndio na Austrália sobe para 23

Austrália autoriza retirada de pessoas à força de regiões incendiadas Crédito: Reprodução/Twitter

O governo da Austrália vai reforçar o resgate e esforços de combate a incêndios para lidar com incêndios. O número de mortos subiu para 23, com mais de 1.500 residências destruídas.

O primeiro ministro Scott Morrison fez uma conferência de imprensa neste sábado (4) expressando sua preocupação de que os danos dos incêndios possam se espalhar.

Ele anunciou planos de chamar 3 mil reservistas das Forças de Defesa e desprender outro navio e helicópteros adicionais para assistir as comunidades afetadas pelas chamas.

Morrison também confirmou que suas visitas para a Índia e o Japão para a metade de janeiro foram postergadas.

Uma declaração de emergência está em vigor nos estados de Nova Gales do Sul e de Victoria.

Suas autoridades estão pedindo a evacuação de moradores e turistas de várias áreas desses estados, pois as chamas se intensificaram devido às altas temperaturas e ventos fortes.

Os incêndios na Austrália começaram em setembro.