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Vítimas

Número de mortos em incêndio na Austrália sobe para 23

Fogo destruiu mais de 1.500 residências

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 20:32
Austrália autoriza retirada de pessoas à força de regiões incendiadas Crédito: Reprodução/Twitter
O governo da Austrália vai reforçar o resgate e esforços de combate a incêndios para lidar com incêndios. O número de mortos subiu para 23, com mais de 1.500 residências destruídas.
O primeiro ministro Scott Morrison fez uma conferência de imprensa neste sábado (4) expressando sua preocupação de que os danos dos incêndios possam se espalhar.
Ele anunciou planos de chamar 3 mil reservistas das Forças de Defesa e desprender outro navio e helicópteros adicionais para assistir as comunidades afetadas pelas chamas.
Morrison também confirmou que suas visitas para a Índia e o Japão para a metade de janeiro foram postergadas.
Uma declaração de emergência está em vigor nos estados de Nova Gales do Sul e de Victoria.
Suas autoridades estão pedindo a evacuação de moradores e turistas de várias áreas desses estados, pois as chamas se intensificaram devido às altas temperaturas e ventos fortes.
Os incêndios na Austrália começaram em setembro.

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