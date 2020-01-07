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Mais de 1 milhão de vezes

Luan Santana é artista mais ouvido dos últimos 10 anos no Brasil

Levantamento é feito pela Crowley, uma empresa especializada, que mapeou e constatou que de 2010 a 2019 o cantor Luan Santana teve suas músicas ouvidas mais de um milhão de vezes no Brasil

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:08
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Depois de promessa no Convento da Penha, no Espírito Santo, explosão de "Meteoro" - com a licença do trocadilho -, e diversas parcerias de sucesso que só fizeram alavancar a carreira musical de Luan Santana, o artista começa 2020 com um motivo a mais para comemorar: nos últimos dez anos, ele foi o artista mais tocado no Brasil.
Os dados são frutos de um levantamento feito pela Crowley e enviados à reportagem de A GAZETA. Trata-se de uma empresa que faz aferição oficial de músicas escutadas em rádios de todo o País. Luan, de acordo com esse número, liderou o ranking dos mais tocados no período que vai de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2019.

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As canções mais ouvidas nesse período, ainda de acordo com o levantamento, foram ouvidas mais de um milhão de vezes, exatamente 1.393.035.
Atualmente, nas plataformas digitais, o artista tem músicas de seu último lançamento que já atingem a marca dos mais de 80 milhões de plays, no Spotify.

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