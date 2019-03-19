Savio retribui visita e deseja uma boa recuperação a Vinicius Junior

Na Espanha para tratar de assuntos relacionados ao seu novo projeto profissional, o capixaba Savio Bortolini, ex-Flamengo e Real Madrid, aproveitou a passagem por Madri para retribuir uma visita muito especial.

Savio e o atacante Vinicius Junior Crédito: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Em junho do ano passado, antes de se transferir em definitivo para o Real Madrid, o atacante Vinicius Junior foi recebido por Savio em Florianópolis, onde reside, e ouviu muitos conselhos de quem conquistou três Liga dos Campeões com o time merengue.

“Tive a oportunidade de recebê-lo na minha casa e pude ter a certeza da pessoa extraordinária que ele é. Na oportunidade, vi nos seus olhos a alegria e a vontade de querer fazer história no futebol mundial. Apesar da idade, já vem demonstrando uma maturidade muito grande e se continuar com esse pensamento, tem tudo para construir uma carreira vitoriosa”, revelou Savio.

Se recuperando de uma lesão no tornozelo, foi a vez de Vinicius Junior receber o ex-craque do Real Madrid em sua casa. “Estive em Madri para tratar de alguns projetos que em breve estarei divulgando e fiz questão de retribuir a visita ao Vinícius. Fui muito bem recebido por ele e por toda sua família. Espero que ele se recupere logo e volte para ajudar o Real Madrid. Tenho certeza que essa história ainda terá muitos capítulos bonitos”, destacou.