Após 38 anos, lanchonete tradicional de Vila Velha fecha as portas

A lanchonete Tud's fica na Rua Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução/ Facebook Tuds

O último suco, o último lanche e o último sorvete foram servidos. Após 38 anos em funcionamento, a tradicional lanchonete Tud’s, no Centro de Vila Velha , fechou as portas na noite de quarta-feira (2), deixando uma legião de fãs, mais do que consumidores, órfãos daquele ponto que reuniu gerações de famílias. O anúncio do encerramento das atividades da lanchonete foi feito pelas redes sociais , na própria noite de quarta-feira, pelo proprietário, Hilson Lima, de 57 anos.

"A vida é feita de ciclos e hoje visualizamos a real grandeza das nossas conquistas e aprendizados alcançados. Informamos que, por motivos de força maior, estamos encerrando nossas operações na data de hoje", anunciou Lima, ao postar uma foto da sua família, que é dona da lanchonete.

O “motivo de força maior” é, fundamentalmente, de ordem econômica . A Tud’s era tocada por cinco irmãos, mas, com o passar do tempo, apenas Hilson Lima, mais conhecido por Hilsinho, ficou na gestão da empresa, o que o sobrecarregou.

“Na realidade, não fechamos as portas por causa da pandemia , mas ela acabou sendo determinante para encerrarmos as operações”, explica.

A Tud’s chegou a ter nove funcionários em atividade, mas, ultimamente, com a queda do movimento por causa da Covid-19, só mantinha dois fixos e um eventual.

Tudo começou em 1982 quando a família que veio de Novo Horizonte, no interior de São Paulo , e abriu a Wilson´s, uma pequena lanchonete no quarteirão anexo ao qual está atualmente a Tud’s, na Av. Luciano das Neves.

Entre 1983 e 1984, os Lima compraram um ponto comercial bem maior, em frente ao Colégio São José. Neste local, começaram a operação em 1985 e trilharam uma rota de sucesso empresarial encerrada ontem.

O carro-chefe da Tud’s sempre foi o sorvete, mas a lanchonete também é conhecida por fazer sucos, sanduíches e pizzas de muita qualidade. Foi muito frequentada por famílias inteiras, principalmente à noite, quando saíam dos cultos nas igrejas evangélicas e das missas, nas católicas . A Tud’s até que tinha cerveja em seu estoque, mas a bebida não ficava em exposição e só era servida para o cliente que a solicitava.

“Uma cliente me contava que a mãe só deixava ela sair de casa sozinha se fosse para a Tud’s”, lembra Hilson Lima, reafirmando o caráter familiar do seu negócio. Ambiente família que atraiu até artistas de passagem por Vila Velha. O empresário lembra, por exemplo, de Milton Nascimento Paula Toller e de dois integrantes da banda Skank . “Pena que naquela época a gente não tinha facilidade de registrar tudo em foto como hoje”, lamenta Hilsinho ao justificar por que não tem fotos guardadas com esses artistas.