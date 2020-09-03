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Leonel Ximenes

Após 38 anos, lanchonete tradicional de Vila Velha fecha as portas

Tud´s, que não resistiu à crise econômica, sempre foi muito frequentada por famílias em busca de seus sorvetes e lanches famosos

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 17:22

Públicado em 

03 set 2020 às 17:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Após 38 anos de funcionamento em Vila Velha, a tradicional sorveteria Tuds anunciou, na noite desta quarta-feira (02), que fechou as portas. Em uma postagem nas redes sociais, a empresa afirmou que
A lanchonete Tud's fica na Rua Luciano das Neves, no Centro de Vila Velha Crédito: Reprodução/ Facebook Tuds
O último suco, o último lanche e o último sorvete foram servidos. Após 38 anos em funcionamento, a tradicional lanchonete Tud’s, no Centro de Vila Velha, fechou as portas na noite de quarta-feira (2), deixando uma legião de fãs, mais do que consumidores, órfãos daquele ponto que reuniu gerações de famílias. O anúncio do encerramento das atividades da lanchonete foi feito pelas redes sociais, na própria noite de quarta-feira, pelo proprietário, Hilson Lima, de 57 anos.
"A vida é feita de ciclos e hoje visualizamos a real grandeza das nossas conquistas e aprendizados alcançados. Informamos que, por motivos de força maior, estamos encerrando nossas operações na data de hoje", anunciou Lima, ao postar uma foto da sua família, que é dona da lanchonete.
O “motivo de força maior” é, fundamentalmente, de ordem econômica. A Tud’s era tocada por cinco irmãos, mas, com o passar do tempo, apenas Hilson Lima, mais conhecido por Hilsinho, ficou na gestão da empresa, o que o sobrecarregou.
“Na realidade, não fechamos as portas por causa da pandemia, mas ela acabou sendo determinante para encerrarmos as operações”, explica.

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A Tud’s chegou a ter nove funcionários em atividade, mas, ultimamente, com a queda do movimento por causa da Covid-19, só mantinha dois fixos e um eventual.
Tudo começou em 1982 quando a família que veio de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e abriu a Wilson´s, uma pequena lanchonete no quarteirão anexo ao qual está atualmente a Tud’s, na Av. Luciano das Neves.
Entre 1983 e 1984, os Lima compraram um ponto comercial bem maior, em frente ao Colégio São José. Neste local, começaram a operação em 1985 e trilharam uma rota de sucesso empresarial encerrada ontem.

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O carro-chefe da Tud’s sempre foi o sorvete, mas a lanchonete também é conhecida por fazer sucos, sanduíches e pizzas de muita qualidade. Foi muito frequentada por famílias inteiras, principalmente à noite, quando saíam dos cultos nas igrejas evangélicas e das missas, nas católicas. A Tud’s até que tinha cerveja em seu estoque, mas a bebida não ficava em exposição e só era servida para o cliente que a solicitava.
“Uma cliente me contava que a mãe só deixava ela sair de casa sozinha se fosse para a Tud’s”, lembra Hilson Lima, reafirmando o caráter familiar do seu negócio. Ambiente família que atraiu até artistas de passagem por Vila Velha. O empresário lembra, por exemplo, de Milton NascimentoPaula Toller e de dois integrantes da banda Skank. “Pena que naquela época a gente não tinha facilidade de registrar tudo em foto como hoje”, lamenta Hilsinho ao justificar por que não tem fotos guardadas com esses artistas.
Mas a imagem que certamente o tempo não vai apagar da mente dos seus frequentadores é a de uma lanchonete com ambiente simpático, agradável e onde reinava a alegria. Valeu, Tud's!
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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