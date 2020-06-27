Poucas&Boas: Tem gente querendo reabrir o bar de 43 anos na Praia da Costa

O BarZito sempre lotado na Rua Lúcio Bacelar, Praia da Costa: tradição interrompida, mas que pode voltar Crédito: Foto do leitor

Está em curso um movimento pela continuidade do BarZito, o botequim de 43 anos que acaba de fechar na Praia da Costa por causa da crise econômica . A ideia é que pelo menos o futuro dono do ponto mantenha o nome e o serviço do tradicional boteco. O fechamento do BarZito causou tanta comoção nas redes sociais que tem gente se propondo até a ajudar financeiramente para dar um impulso inicial para a retomada do bar. É uma relação afetiva que só quem frequenta esse tipo de ambiente de festa e alegria pode entender.

FÉ NA REABERTURA

O cantor e músico Marcelo Ribeiro, por exemplo, que se apresentou algumas vezes no Barzito, não perdeu as esperanças: "Uma pena o BarZito fechar, sempre fui muito feliz nesse recanto, fui cliente, amigo e parceiro, toquei algumas vezes ali apenas por diversão porque são meu amigos e ali tenho muitos amigos. Tenho fé de que a pandemia vai passar e nós, amigos e clientes do Zito vamos ajudar a reabrir nosso ponto de encontro".

ANTIGAMENTE...

A Prefeitura de Pinheiros anuncia que os “agentes sepultadores” do município vão receber equipamentos adequados por causa da Covid. Vovó chamava esses bravos profissionais simplesmente de “coveiros”.

TÁ F....

Morador do Morro do Moreno, na Praia da Costa, jura que vai colocar, em frente à sua casa, a seguinte placa: “Transe, mas leve sua camisinha e seu papel higiênico embora”.

O VISUAL DO AMOR

Para o morador, o point favorece os amores escondidos pelo visual da Baía de Vitória.

SEGUNDO TURNO?

Tem um pré-candidato a prefeito de Alegre que tem alardeado que está garantido no segundo turno das eleições municipais. Alguém avisa para ele que “o” Alegre tem 23 mil eleitores e não 230 mil...

ATRASOU, PERDEU

Atenção, gestores públicos: o atraso no envio de prestações de contas e demais obrigações ao Tribunal de Contas do ES acarretará, a partir de agora, multa automática.

A MULTA

A partir de julho entra em vigor o Auto de Infração Eletrônico, documento gerado pelo sistema CidadES na hipótese de não envio das remessas no prazo. A multa prevista é de R$ 1 mil por remessa não enviada.

CRISE NA LAVANDERIA

O deputado estadual Capitão Assumção participou de uma live ontem (26) sem a tradicional farda.

OPORTUNIDADE NA CRISE

Tem motorista de aplicativo vendendo máscaras, a R$ 10, para quem esqueceu o equipamento.

FALTOU CONEXÃO

Teve algo estranho no ar na audiência pública do Pacto Pela Vida realizada virtualmente nesta sexta. Ao acessar a audiência, o governador Casagrande (PSB) cumprimentou todos os presentes, menos o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos).

MEIO COMPLICADO

O deputado Luciano Machado (PV) inovou: em homenagem às vítimas da Covid, pediu aos deputados ficassem em pé. Em pé numa sessão virtual?

COM A PALAVRA, A PM

A sociedade quer saber o que será feito do sargento PM Clemilson Silva de Freitas que, num ato covarde e gratuito, apontou uma arma e deu um tapa no rosto de um frentista em um posto de combustível em Vila Velha, em janeiro.

COM A PALAVRA, A PM 2

Lembremos que a bárbara agressão de um policial que resultou na morte de George Floyd nos EUA comoveu o mundo. A também bárbara agressão do policial militar no ES não foi fatal, mas acaba matando valores essenciais à sociedade como justiça e direitos humanos. Até quando?

PAPO DE VEREADOR

A Câmara de Vitória estreia, nesta segunda-feira (29), no Spotify e no canal do YouTube da CMV, o podcast “Papo Legislativo”.

ALÔ, ELEITOR!