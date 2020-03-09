Bento Ferreira, um bairro que está em alta

Localização privilegiada e infraestrutura comercial desenvolvida são algumas das principais vantagens de Bento Ferreira . Localizado na área central de Vitória, o bairro é um dos mais procurados para moradia. Ao possibilitar fácil deslocamento para as regiões norte e sul, o local faz divisa com a Praia do Suá e fica próximo à Praia do Canto e Enseada do Suá, além do Centro.

Bento Ferreira terá novos empreendimento imobiliários lançados até o fim do ano Crédito: Délio Pereira/ foto do leitor

Com a valorização do setor imobiliário, especialistas indicam que há a perspectiva de crescimento vertical da região nos próximos anos. Segundo Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a localidade possui o metro quadrado competitivo e está na lista dos mais nobres.

"É um bairro tradicional, que dispõe de empreendimentos de médio e alto padrão. São apartamentos de dois, três e até quatro quartos com acabamento moderno, varanda, entre outros atributos mais nobres" Sandro Carlesso - Presidente da Ademi/ES

Com escolas e faculdades próximas, o local apresenta ainda comércio diversificado, agregando supermercados, farmácias, padarias e restaurantes. Há diversas linhas de ônibus disponíveis e é possível acessar com facilidade o Centro e as avenidas Beira-Mar, Leitão da Silva e Vitória. Chegar até o Shopping Vitória de carro, por exemplo, pode durar 10 minutos; e até o Campus de Goiabeiras, da Ufes, cerca de 15.

Com ruas arborizadas e bem pavimentadas, o bairro possui bons equipamentos públicos, como praças, escolas, postos de saúde, hospital. É uma região com muito potencial. Por ser bem tranquila, é mais voltada para quem quer investir em imóveis para a família, comenta Leandro Lorenzon, diretor-geral da Lorenge.

Sobre a perspectiva de expansão do bairro ao longo de 2020, Leandro acredita que seguirá a constância dos últimos anos. Acredito que o local continuará recebendo novos empreendimentos verticais. Bento Ferreira não possui áreas livres. Os novos projetos imobiliários são resultantes da aquisição de casas, que se tornam prédios residenciais ou mistos, dependendo da área.

Novidades

Unidades do Facilità Bento Ferreira custam a partir de R$ 495 mil Crédito: Lorenge/ divulgação

A Lorenge pretende lançar um residencial com unidades de dois e três quartos em Bento Ferreira, ainda sem data definida. A construtora já possui no bairro o Spazio Moreira Lima no bairro, com apartamentos de três quartos com suíte, de 103,02m² a 104,64m², a partir de R$ 790 mil. No lazer, piscina com deque molhado, churrasqueira, brinquedoteca, sala de jogos, salão de festas, espaço fitness, além de bicicletário com bike sharing e ponto para recarga de carro elétrico.

A construtora também apresenta o Facilità Bento Ferreira, com apartamentos de três quartos, de 75,40m², por R$ 495 mil. A previsão de entrega é junho de 2021. O lazer na cobertura inclui piscina, espaço fitness, brinquedoteca, salão de festas gourmet com churrasqueira, solarium, entre outros.

Edifício Palazzo Veneto tem previsão de lançamento neste mês de março Crédito: Grasseli Engenharia/ divulgação

A Grasseli Engenharia prevê, para este mês, o lançamento do Palazzo Veneto, com o valor médio de R$ 460 mil. Também deve lançar neste ano o residencial Palazzo Milano. O preço ainda não foi divulgado. A construtora também possui unidades à venda no edifício Davi Amarante, de dois quartos com suíte, com valor a partir de R$ 480.443,18.