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Mobilidade

Bento Ferreira vai ganhar trecho de ciclovia

Proposta é implantar novidade na Avenida Carlos Moreira Lima, diz presidente de associação

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 10:23
Avenida Carlos Moreira Lima pode perder vagas de estacionamento Crédito: Marcos Fernandez
Dentro do projeto cicloviário do município, a Prefeitura de Vitória quer expandir o traçado das ciclovias para dentro de Bento Ferreira. A proposta é implantar um trecho na Avenida Carlos Moreira Lima.
O presidente da Associação de Moradores do bairro, Paulo Roberto Marangoni, afirma que o projeto será colocado em discussão hoje em assembleia com a comunidade, mas outras alternativas também serão debatidas.
Marangoni aponta que a avenida escolhida pela prefeitura é predominantemente residencial e, por essa razão, uma opção mais viável pode ser a implantação da ciclovia na Avenida Cesar Hilal.
A ideia da prefeitura é suprimir em torno de 50% das vagas de estacionamento na Carlos Moreira Lima. Mas lá tem muita residência e, se fosse na César Hilal, a supressão não atrapalharia muito, compara.
Outro aspecto que o presidente da Associação de Bento Ferreira considera importante avaliar é a experiência de outros locais a partir da implantação da ciclovia. Por esse motivo, representantes de outros bairros serão convidados a participar da assembleia de moradores para indicar os prós e contras da medida.
O presidente da associação revela que também não está descartada a recusa dos moradores para a implantação da ciclovia no bairro.
Na verdade, não temos conhecimento suficiente para saber se o desvio da ciclovia da Avenida Beira-Mar para dentro de Bento Ferreira vai trazer algum transtorno. Por isso, a discussão é importante, ressalta.
Questionado se a prefeitura terá representante na assembleia, Marangoni acredita que, num primeiro momento, o ideal seria que o debate fosse apenas entre moradores para que todos fiquem mais à vontade para emitir sua opinião. Ainda assim, ele não exclui a possibilidade de a administração municipal solicitar participação.
PROJETO
A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) foi procurada para falar do projeto mas, segundo a assessoria, não seria possível adiantar qualquer informação antes de o projeto ser levado ao conhecimento dos moradores de Bento Ferreira.
O projeto não está finalizado e não houve ainda apresentação para a comunidade, justifica, por nota.
Bento Ferreira vai ganhar trecho de ciclovia

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