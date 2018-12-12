Bento Ferreira vai ganhar trecho de ciclovia

Avenida Carlos Moreira Lima pode perder vagas de estacionamento Crédito: Marcos Fernandez

Vitória quer expandir o traçado das ciclovias para dentro de Bento Ferreira. A proposta é implantar um trecho na Avenida Carlos Moreira Lima. Dentro do projeto cicloviário do município, a Prefeitura dequer expandir o traçado das ciclovias para dentro de. A proposta é implantar um trecho na Avenida Carlos Moreira Lima.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Paulo Roberto Marangoni, afirma que o projeto será colocado em discussão hoje em assembleia com a comunidade, mas outras alternativas também serão debatidas.

Marangoni aponta que a avenida escolhida pela prefeitura é predominantemente residencial e, por essa razão, uma opção mais viável pode ser a implantação da ciclovia na Avenida Cesar Hilal.

A ideia da prefeitura é suprimir em torno de 50% das vagas de estacionamento na Carlos Moreira Lima. Mas lá tem muita residência e, se fosse na César Hilal, a supressão não atrapalharia muito, compara.

ciclovia. Por esse motivo, representantes de outros bairros serão convidados a participar da assembleia de moradores para indicar os prós e contras da medida. Outro aspecto que o presidente da Associação de Bento Ferreira considera importante avaliar é a experiência de outros locais a partir da implantação da. Por esse motivo, representantes de outros bairros serão convidados a participar da assembleia de moradores para indicar os prós e contras da medida.

O presidente da associação revela que também não está descartada a recusa dos moradores para a implantação da ciclovia no bairro.

Na verdade, não temos conhecimento suficiente para saber se o desvio da ciclovia da Avenida Beira-Mar para dentro de Bento Ferreira vai trazer algum transtorno. Por isso, a discussão é importante, ressalta.

Questionado se a prefeitura terá representante na assembleia, Marangoni acredita que, num primeiro momento, o ideal seria que o debate fosse apenas entre moradores para que todos fiquem mais à vontade para emitir sua opinião. Ainda assim, ele não exclui a possibilidade de a administração municipal solicitar participação.

PROJETO

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) foi procurada para falar do projeto mas, segundo a assessoria, não seria possível adiantar qualquer informação antes de o projeto ser levado ao conhecimento dos moradores de Bento Ferreira.

O projeto não está finalizado e não houve ainda apresentação para a comunidade, justifica, por nota.