Moradores de Bento Ferreira vão pagar para monitorar bairro

Moradores irão pagar para monitorar Bento Ferreira Crédito: Marcelo Prest

Para aumentar a segurança em Bento Ferreira, Vitória, os moradores do bairro pretendem criar e financiar um sistema integrado de videomonitoramento particular até maio. Ele irá contar com cerca de 200 câmeras, sendo algumas disponibilizadas pela empresa que prestará o serviço, que ainda não foi definida, e outras que já estão instaladas em condomínios.

O presidente da Associação de Moradores de Bento Ferreira, Paulo Roberto Marangoni, explicou que a empresa será responsável pelo monitoramento das imagens mas os moradores poderão acessar todas elas por meio de um aplicativo.

O serviço ainda conta com um botão do pânico. “Caso alguém esteja em apuros no bairro pode acionar o botão pelo aplicativo, e a central e outros moradores saberão sua localização para acionar a Polícia Militar ou Guarda Municipal”, diz.

Paulo Roberto acrescentou que algumas câmeras poderão ter a leitura de placas de veículos, tendo o funcionamento parecido com o cerco eletrônico de Vitória, utilizado para o combate ao roubo de carros e a todos os tipos de crimes que envolvem o uso de veículos. No entanto, eles não terão acesso à base de dados do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

“Inicialmente, caso alguém tenha o veículo roubado pode nos avisar que faremos o cadastro”, explica. Com isso, a placa do veículo ficará na base de dados do sistema de videomonitoramento do bairro e poderá ser reconhecida pelas câmeras.

O vice-presidente da associação, Carlos Zaganelli Filho, acrescentou que o morador terá que arcar com um custo mensal para ter acesso ao aplicativo. No entanto, o valor não foi divulgado. “A associação será a ponte entre os moradores e a empresa. Estamos na fase de planejamento e escutando as empresas interessadas em oferecer o serviço. Nossa ideia é contribuir para a segurança pública do município ao invés de apenas criticar.”

MORRO DO MORENO

A proposta é parecida com o que já acontece no Morro do Moreno, em Vila Velha, desde 2016. No local, a associação do bairro instalou 49 câmeras de videomonitoramento. Os moradores são responsáveis pela mensalidade para manutenção do equipamento, sendo que tanto eles quanto uma base da Polícia Militar que fica no local têm acesso às imagens.

“Não tínhamos furto e roubo há três anos, até aquele caso em que dois adolescentes espancaram e esfaquearam um idoso de 83 anos em março deste ano. As câmeras ajudaram a localizá-los”, destaca o vice-presidente da associação, Carlos Salles.

PREFEITURA

O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, esclareceu que a iniciativa dos moradores pode ser analisada e receber o apoio da prefeitura. “Qualquer coisa que venha melhorar a segurança pública vamos avaliar com muita vontade, nesse caso não existe nada formalizado. O representante de uma empresa chegou a procurar a prefeitura para que possamos dar apoio ao projeto, mas pedimos para enviar a proposta.”