Comerciante fecha as portas na pandemia e abre loja itinerante em ônibus no ES
Imagine ter uma loja de roupas que pode circular pela cidade. O vendedor sai em busca da região com mais clientes e a cada semana fica em um bairro diferente. Esse foi o jeito que a comerciante Sandra Oliveira Nascimento encontrou para vender roupas no município de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O mais curioso de tudo é que a loja dela fica dentro de um ônibus.
Sandra e o marido Miguel tinham uma loja em ponto fixo no Centro de Linhares há 10 anos, mas aí veio a pandemia do coronavírus e eles tiveram que fechar o negócio.
"O comércio fechou por muito tempo durante a pandemia, e as vendas pararam. A gente pagava R$ 9 mil de aluguel, não tivemos como continuar com o ponto"
O casal já tinha um ônibus na garagem, porque usa o veículo para viajar e curtir os dias de folga. Foi aí que o marido da Sandra teve uma ideia que deu um novo rumo na vida dos dois.
"O estoque de roupas da loja estava na nossa casa, aí meu marido sugeriu da gente começar a vender as roupas no ônibus. A ideia deu certo e já estamos fazendo isso há duas semanas. Já passamos por alguns bairros da cidade, e as clientes estão gostando", comemora.
TEM ATÉ PROVADOR
O ônibus é adaptado e não tem os bancos para os passageiros, aí sobrou espaço para organizar as roupas. Lá dentro tem manequins, prateleiras e até um provador com cortina e espelho. O suporte, onde geralmente os passageiros colocam as mãos, virou uma arara para pendurar as roupas.
"Nosso foco são as roupas femininas e faço de tudo para agradar as clientes. O provador tem dois espelhos e tem luz, porque as clientes precisam ser bem tratadas", disse Sandra.
Nesta semana, o ônibus está estacionado no bairro Três Barras, perto do Centro de Linhares. Se depender do casal, o veículo ainda vai circular muito pela cidade.
"Foi uma decisão difícil, mas está dando certo. Hoje eu não penso em ter uma loja em ponto fixo novamente. Tomara que tudo continue dando certo"