Comerciante Sandra Oliveira Nascimento Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Comerciante fecha as portas na pandemia e abre loja itinerante em ônibus no ES

Imagine ter uma loja de roupas que pode circular pela cidade. O vendedor sai em busca da região com mais clientes e a cada semana fica em um bairro diferente. Esse foi o jeito que a comerciante Sandra Oliveira Nascimento encontrou para vender roupas no município de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo . O mais curioso de tudo é que a loja dela fica dentro de um ônibus.

Sandra e o marido Miguel tinham uma loja em ponto fixo no Centro de Linhares há 10 anos, mas aí veio a pandemia do coronavírus e eles tiveram que fechar o negócio.

"O comércio fechou por muito tempo durante a pandemia, e as vendas pararam. A gente pagava R$ 9 mil de aluguel, não tivemos como continuar com o ponto" Sandra Oliveira Nascimento - Comerciante

O casal já tinha um ônibus na garagem, porque usa o veículo para viajar e curtir os dias de folga. Foi aí que o marido da Sandra teve uma ideia que deu um novo rumo na vida dos dois.

Comerciante Sandra Oliveira Nascimento Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta

"O estoque de roupas da loja estava na nossa casa, aí meu marido sugeriu da gente começar a vender as roupas no ônibus. A ideia deu certo e já estamos fazendo isso há duas semanas. Já passamos por alguns bairros da cidade, e as clientes estão gostando", comemora.

TEM ATÉ PROVADOR

O ônibus é adaptado e não tem os bancos para os passageiros, aí sobrou espaço para organizar as roupas. Lá dentro tem manequins, prateleiras e até um provador com cortina e espelho. O suporte, onde geralmente os passageiros colocam as mãos, virou uma arara para pendurar as roupas.

Comerciante Sandra Oliveira Nascimento Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta

"Nosso foco são as roupas femininas e faço de tudo para agradar as clientes. O provador tem dois espelhos e tem luz, porque as clientes precisam ser bem tratadas", disse Sandra.

Nesta semana, o ônibus está estacionado no bairro Três Barras, perto do Centro de Linhares. Se depender do casal, o veículo ainda vai circular muito pela cidade.