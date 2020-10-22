Hotel Canto do Sol vira canteiro para obras. Entenda o motivo

Prédio do antigo Hotel Canto do Sol. Crédito: Carlos Alberto Silva

Fechado desde 2015, o famoso Hotel Canto do Sol, localizado na Praia de Camburi , em Vitória, está cercado de tapumes, o que levantou a suspeita de que uma obra iria reativar o local. No entanto, o espaço está apenas sendo usado como canteiro para obras de recuperação de ciclovias e ciclorrotas, de acordo com a prefeitura municipal.

Por nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Vitória informou que os tapumes colocados no local são da empresa Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora, vencedora do processo licitatório para reabilitação da malha cicloviária da capital.

No entorno do antigo hotel, a obra está acontecendo entre o cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Dante Michelini até o Shopping Norte-Sul; na Avenida Munir Hilal (começando na praia) até o colégio Salesiano. O trecho da ciclovia de Jardim Camburi, onde o Atlântica Parque está localizado, também receberá atenção do projeto.

O terreno foi alugado pela empresa e está sendo utilizado desde o dia 30 de setembro, quando se deu início das obras e a previsão de entrega é até o fim de novembro, se as condições climáticas forem favoráveis, explicou a prefeitura.

Prédio do antigo Hotel Canto do Sol. Crédito: Carlos Alberto Silva

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FECHADO

Hotel Canto do Sol permanece com as portas fechadas por tempo indeterminado. O espaço foi palco de disputas por sua localização desde que anunciou o encerramento de suas atividades em 2015. Entretanto, cinco anos depois, o hotel ainda não foi reaberto. Avaliado em cerca de R$ 100 milhões , opermanece com as portas fechadas por tempo indeterminado. O espaço foi palco de disputas por sua localização desde que anunciou o encerramento de suas atividades em 2015. Entretanto, cinco anos depois, o hotel ainda não foi reaberto.

Segundo reportagem de A Gazeta publicada em 2015 , havia uma expectativa de retorno do hotel em 2017, após projeto de reestruturação avaliado entre R$ 2 e 2,5 milhões. Atualmente, há outras negociações para novos empreendimentos no local que estão sendo avaliadas.

Em 37 anos de história, o hotel esteve entre os mais badalados da Capital nas décadas de 80 e 90, mas o avanço do mercado imobiliário em Jardim Camburi também pressionou mudanças no local. O terreno possuía mais de 26 mil metros quadrados no início do século e parte do espaço, cerca de 15 mil m², agora é ocupado por cinco torres de um condomínio residencial.