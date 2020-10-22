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Vitória

Hotel Canto do Sol vira canteiro para obras. Entenda o motivo

Desativado desde 2015, espaço de hotel está sendo usado como canteiro para obras de recuperação de ciclovias e ciclorrotas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 19:19

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 19:19

Prédio do antigo Hotel Canto do Sol, no bairro Jardim Camburi.
Prédio do antigo Hotel Canto do Sol. Crédito: Carlos Alberto Silva
Fechado desde 2015, o famoso Hotel Canto do Sol, localizado na Praia de Camburi, em Vitória, está cercado de tapumes, o que levantou  a suspeita de que uma obra iria reativar o local. No entanto, o espaço está apenas sendo usado como canteiro para obras de recuperação de ciclovias e ciclorrotas, de acordo com a prefeitura municipal. 
Por nota, a  assessoria de imprensa da Prefeitura de Vitória  informou que os tapumes colocados no local são da empresa Cinco Estrelas Construtora e Incorporadora, vencedora do processo licitatório para reabilitação da malha cicloviária da capital. 
No entorno do antigo hotel, a obra está acontecendo entre o cruzamento da Avenida Norte-Sul com a Dante Michelini até o Shopping Norte-Sul; na Avenida Munir Hilal (começando na praia) até o colégio Salesiano. O trecho da ciclovia de Jardim Camburi, onde o Atlântica Parque está localizado, também receberá atenção do projeto.
O terreno foi alugado pela empresa e está sendo utilizado desde o dia 30 de setembro, quando se deu início das obras e a previsão de entrega é até o fim de novembro, se as condições climáticas forem favoráveis, explicou a prefeitura.
Prédio do antigo Hotel Canto do Sol, no bairro Jardim Camburi.
Prédio do antigo Hotel Canto do Sol. Crédito: Carlos Alberto Silva

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FECHADO 

Avaliado em cerca de R$ 100 milhões, o Hotel Canto do Sol permanece com as portas fechadas por tempo indeterminado. O espaço foi palco de disputas por sua localização desde que anunciou o encerramento de suas atividades em 2015. Entretanto, cinco anos depois, o hotel ainda não foi reaberto.
Segundo reportagem de A Gazeta publicada em 2015, havia uma expectativa de retorno do hotel em 2017, após projeto de reestruturação avaliado entre R$ 2 e 2,5 milhões. Atualmente, há outras negociações para novos empreendimentos no local que estão sendo avaliadas.
Em 37 anos de história, o hotel esteve entre os mais badalados da Capital nas décadas de 80 e 90, mas o avanço do mercado imobiliário em Jardim Camburi também pressionou mudanças no local. O terreno possuía mais de 26 mil metros quadrados no início do século e parte do espaço, cerca de 15 mil m², agora é ocupado por cinco torres de um condomínio residencial.
*Israel Zuqui  é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Érica Vaz.

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