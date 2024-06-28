Cadê o ES? Site internacional escolhe as 4 cidades “mais italianas” do Brasil

Plataforma internacional de meteorologia
com mais de 20 anos de atuação no mercado, a Meteored publicou nesta semana uma matéria indicando as quatro cidades “mais italianas” do Brasil para visitar. Por incrível que pareça, nenhuma do Espírito Santo foi citada - nem Santa Teresa
, nem Venda Nova do Imigrante
, duas das mais tradicionais herdeiras da cultura italiana no Estado.
Na apresentação do texto, o perfil das cidades “italianas” no país se encaixa perfeitamente com os dois municípios capixabas de tradição europeia.
“O Brasil é uma mistura de povos e culturas, e os imigrantes italianos fazem parte da história do nosso país. Aqui, eles colonizaram várias regiões, criando cidades que são verdadeiros pedacinhos da Itália! E essas cidades até hoje são verdadeiras atrações turísticas por conta da arquitetura, culinária e tradições tipicamente italianas”.
Para o site Meteored/Tempo.com, que tem sede na Espanha e milhares de seguidores nas redes sociais
, as cidades brasileiras de origem italiana recomendadas para serem visitadas são as gaúchas Antônio Prado e Flores da Cunha, a catarinense Nova Veneza e até a paulista (e pouco conhecida) Pedrinhas Paulista.
A matéria faz um retrospecto histórico da imigração italiana no país e lembra, corretamente, que “os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870, e, principalmente, para as regiões Sul e Sudeste do país, buscando melhores oportunidades de vida.
“Você terá um gostinho da arquitetura, da cultura e da maravilhosa gastronomia do país europeu sem precisar mudar de continente. Então, acompanhe conosco essa viagem aos quatro destinos ‘mais italianos’ do nosso país”, diz a matéria.
Lembrando que a Câmara dos Deputados
conferiu a Santa Teresa o título de “Berço da Imigração Italiana no Brasil”, reconhecida pela lei federal 13.617 de 2018, sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer.
Senhores da Meteored, o tempo está favorável: visitem Santa Teresa, Venda Nova e o Espírito Santo e, tenham a certeza, essa lista será aumentada.