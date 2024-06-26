Duas grandes cidades do ES voltam ao Mapa do Turismo; 13 estão fora

O artesanato de conchas de Piúma é famoso em todo o país; cidade do litoral Sul do ES foi incluída no Mapa do Turismo Crédito: Freepik

Finalmente Serra Linhares , dois dos maiores municípios do Espírito Santo, conseguiram cumprir as exigências e foram incluídos no Mapa do Turismo 2024, programa de regionalização instituído pelo Ministério do Turismo que reúne as cidades e destinos que possuem vocação ou que são impactados pelo setor de viagens no país. São Gabriel da Palha Piúma também foram incluídos na atualização do mapa.

Segundo a Secretaria Estadual de Turismo (Setur) , o retorno dessas cidades capixabas foi possível após a comprovação do cumprimento das exigências relacionadas ao Conselho Municipal de Turismo e ao Plano de Ação Anual do setor.

Entretanto, 13 dos 78 municípios estão fora do mapa por não cumprirem as exigências do Ministério do Turismo. Ausentes da lista que contempla 65 cidades no Estado, enfrentam obstáculos no acesso a recursos e programas de fomento ao setor tão importante da economia.

OS 13 MUNICÍPIOS AUSENTES DO MAPA DO TURISMO 2024

Estão fora do Mapa do Turismo 2024 os municípios de Presidente Kennedy, Jerônimo Monteiro, Baixo Guandu, Rio Bananal, Sooretama, Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Boa Esperança, Pinheiros, Ponto Belo, Pedro Canário, Montanha e Mucurici.

O Mapa do Turismo 2024 do Espírito Santo Crédito: Setur/ES

“Estar no mapa não apenas confirma uma gestão estruturada voltada para o turismo, mas também abre portas para a participação em diversos projetos e programas da Setur, nas áreas de promoção, infraestrutura e qualificação. Quanto mais municípios estiverem inseridos no mapa, maior será o desenvolvimento do setor em suas respectivas regiões", explica Philipe Lemos, secretário estadual de Turismo.