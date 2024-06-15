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Leonel Ximenes

Setor gigante da economia do ES vai homenagear imigração italiana

Evento deve reunir 12 mil pessoas e movimentar R$ 40 milhões em negócios

Públicado em 

15 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Produção de rochas ornamentais é principal atividade no Sul
Produção de rochas ornamentais no Sul do ES: contribuição dos imigrantes italianos ao setor será lembrada Crédito: Weverson Rocio/setur-es
O mercado de rochas ornamentais brasileiro atingiu em 2024 o melhor resultado acumulado entre janeiro e abril dos últimos 10 anos. Foi registrado um crescimento de 15,7% neste período, gerando US$ 387,9 milhões (em torno de R$ 2 bilhões) em negócios, segundo o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).
Em celebração aos personagens que contribuíram para o desenvolvimento deste setor ao longo dos anos no ES, a Fenarq Design 2024 prepara a 2ª edição de uma exposição histórica de rochas do Espírito Santo.
No ano em que é comemorado os 150 anos da imigração italiana, o tema da exposição será "Os Italianos & As Rochas Capixabas", uma homenagem às famílias italianas que impulsionaram o segmento de rochas no Estado.
A Fenarq Design, em sua 3ª edição, será realizada de 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim. São esperados mais de R$ 40 milhões em negócios e cerca de 12 mil pessoas nos quatro dias do evento.
A partir da realização de um trabalho de pesquisa e curadoria feito pela designer de interiores Araciene Scaramuzza Pessin, a exposição histórica será composta por peças em homenagem a este momento. A exposição tem como objetivo evidenciar essa história do progresso do Estado através dos descendentes destes imigrantes e o quanto isso impactou positivamente o setor de rochas capixabas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim itália Rochas Ornamentais Imigrantes Setor de Rochas
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