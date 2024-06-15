Setor gigante da economia do ES vai homenagear imigração italiana

Produção de rochas ornamentais no Sul do ES: contribuição dos imigrantes italianos ao setor será lembrada Crédito: Weverson Rocio/setur-es

O mercado de rochas ornamentais brasileiro atingiu em 2024 o melhor resultado acumulado entre janeiro e abril dos últimos 10 anos. Foi registrado um crescimento de 15,7% neste período, gerando US$ 387,9 milhões (em torno de R$ 2 bilhões) em negócios, segundo o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

Em celebração aos personagens que contribuíram para o desenvolvimento deste setor ao longo dos anos no ES, a Fenarq Design 2024 prepara a 2ª edição de uma exposição histórica de rochas do Espírito Santo.

No ano em que é comemorado os 150 anos da imigração italiana, o tema da exposição será "Os Italianos & As Rochas Capixabas", uma homenagem às famílias italianas que impulsionaram o segmento de rochas no Estado.

A Fenarq Design, em sua 3ª edição, será realizada de 4 a 7 de julho, no Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim . São esperados mais de R$ 40 milhões em negócios e cerca de 12 mil pessoas nos quatro dias do evento.