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Leonel Ximenes

Máquina de matar no ES tem até mensagem religiosa

Foragido do sistema prisional que queria ser abençoado na sua rotina criminosa acabou preso

Públicado em 

27 jun 2024 às 13:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A submetralhadora calibre 380, com a inscrição invocando Deus, apreendida em Pinheiros, Norte do ES
A submetralhadora calibre 380, com a inscrição invocando Deus, apreendida em Pinheiros, Norte do ES Crédito: Sesp
Não, certamente Deus não vai abençoar este “corre”, termo utilizado popularmente para designar a rotina diária e estafante de trabalho. Mas foi esta mensagem, pretensiosa, que estava escrita numa submetralhadora apreendida pela polícia com um fugitivo do sistema prisional, na tarde desta quarta-feira (26), em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo.
“Deus abençoe nosso corre” foi o lema adesivado na arma, que foi apreendida em uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar e que resultou também na prisão de dois indivíduos, de 20 e 40 anos, e na apreensão de uma espingarda calibre 12.
A submetralhadora calibre 380 com a inscrição “inspirada” estava com um foragido do sistema prisional,no bairro Jardim Planalto. Após o cerco policial, o suspeito de atuar no tráfico de drogas da região tentou fugir pulando muros e telhados, mas acabou detido pela equipe de policiais.

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Na residência dele, foram localizadas, além da arma, três buchas de maconha, R$ 400 em espécie e material para embalo de entorpecentes.
Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pinheiros para procedimentos de praxe e, posteriormente, levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.
A lição que fica: Deus abençoa o “corre” dos honestos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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