Máquina de matar no ES tem até mensagem religiosa

Não, certamente Deus não vai abençoar este “corre”, termo utilizado popularmente para designar a rotina diária e estafante de trabalho. Mas foi esta mensagem, pretensiosa, que estava escrita numa submetralhadora apreendida pela polícia com um fugitivo do sistema prisional, na tarde desta quarta-feira (26), em Pinheiros
, no Norte do Espírito Santo.
A submetralhadora calibre 380 com a inscrição “inspirada” estava com um foragido do sistema prisional,no bairro Jardim Planalto. Após o cerco policial, o suspeito de atuar no tráfico de drogas da região tentou fugir pulando muros e telhados, mas acabou detido pela equipe de policiais.
Na residência dele, foram localizadas, além da arma, três buchas de maconha, R$ 400 em espécie e material para embalo de entorpecentes.
Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pinheiros para procedimentos de praxe e, posteriormente, levados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça
.
A lição que fica: Deus abençoa o “corre” dos honestos.