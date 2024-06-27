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Golpes de marreta

Pedreiro é preso no ES por matar colega em briga por causa de obra em MG

Crime aconteceu em abril deste ano na cidade mineira de Nanuque; após assassinar colega, suspeito fugiu e estava escondido em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 jun 2024 às 09:11

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:11

Arma apreendida na casa de suspeito de homicídio
Arma apreendida na casa de suspeito de homicídio Crédito: Divulgação/Sesp
Um pedreiro de 40 anos foi preso no bairro Pinheirinho, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (26), pelo assassinato do encarregado de obras Vanderley Ferreira de Sá, de 41 anos, em Nanuque, Minas Gerais, no dia 11 de abril deste ano. O suspeito do crime e a vítima prestavam serviço na construção de uma quadra esportiva na cidade mineira e tiveram uma discussão ríspida devido à obra, conforme as investigações da Polícia Civil. 
Segundo a Polícia Civil, Vanderley e o suspeito, que não teve o nome divulgado, entraram em luta corporal durante a briga e a vítima tentou fugir correndo, mas foi alcançada e sofreu um ataque a marretadas. Após cometer o crime, o pedreiro deixou o objeto usado no assassinato no local e fugiu do município, informou a corporação.
Segundo o delegado Jameson Amaral, titular da Delegacia de Pinheiros, a polícia mineira informou a equipe capixaba sobre a possibilidade do suspeito estar escondido na cidade no Norte capixaba. Após obter o mandado de prisão e realizar diligências, os policiais conseguiram identificar a casa onde o homem estaria morando.
“Montamos uma operação juntamente com a Polícia Militar e realizamos a prisão dele. Foi um crime praticado com crueldade e causou grande comoção na cidade mineira”, disse o delegado.
Na residência ainda foi apreendida uma espingarda de grosso calibre. Na delegacia, o suspeito confessou aos policiais a autoria do homicídio, porém afirmou que só falará em juízo no momento oportuno. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, onde aguardará ser recambiado para Nanuque.

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