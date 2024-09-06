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Leonel Ximenes

O reconhecimento que o Brasil deve à Festa da Penha no ES

Chega ao Senado projeto que pode beneficiar maior manifestação religiosa do Espírito Santo

Públicado em 

06 set 2024 às 11:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Fiéis ocupam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens de 2024 Crédito: Vitor Jubini
senador Fabiano Contarato (PT-ES) apresentou um projeto de lei para reconhecer a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional. A festa da padroeira do Espírito Santo é o maior evento religioso do Estado e um dos mais antigos do Brasil, e está entre as grandes festas marianas do país junto com o Círio de Nazaré (PA) e Nossa Senhora Aparecida (SP).
“Acreditamos que o reconhecimento da Festa da Penha como patrimônio cultural nacional fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente”, destaca o senador

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A festa, que atrai milhares de pessoas, começa no domingo de Páscoa e se encerra no oitavo dia após a Páscoa. O dia de encerramento é reconhecido como o Dia de Nossa Senhora da Penha e é feriado estadual em todos os municípios do Espírito Santo, conforme a Lei 11.010/2019.
Uma das maiores manifestações da festa é a Romaria dos Homens, que reúne milhares de famílias que saem, no sábado à noite, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha, em Vila Velha.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Fabiano Contarato Festa da Penha religião Senado Federal Senador Catedral de Vitória Igreja Católica Sítio Histórico da Prainha
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