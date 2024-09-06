O reconhecimento que o Brasil deve à Festa da Penha no ES

O senador Fabiano Contarato
(PT-ES) apresentou um projeto de lei para reconhecer a Festa da Penha
como patrimônio cultural nacional. A festa da padroeira do Espírito Santo é o maior evento religioso do Estado e um dos mais antigos do Brasil, e está entre as grandes festas marianas do país junto com o Círio de Nazaré (PA) e Nossa Senhora Aparecida (SP).
“Acreditamos que o reconhecimento da Festa da Penha como patrimônio cultural nacional fortalecerá a identidade cultural e religiosa do Espírito Santo, além de impulsionar a economia local, promovendo o nosso Estado nacional e internacionalmente”, destaca o senador
A festa, que atrai milhares de pessoas, começa no domingo de Páscoa e se encerra no oitavo dia após a Páscoa. O dia de encerramento é reconhecido como o Dia de Nossa Senhora da Penha e é feriado estadual em todos os municípios do Espírito Santo, conforme a Lei 11.010/2019.
Uma das maiores manifestações da festa é a Romaria dos Homens, que reúne milhares de famílias que saem, no sábado à noite, da Catedral Metropolitana de Vitória até o Parque da Prainha
, em Vila Velha.