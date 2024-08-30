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Leonel Ximenes

Contarato eleito melhor senador do país, pelo 2° ano consecutivo

Parlamentar petista foi escolhido em votação popular, por jornalistas que cobrem política e por um júri especializados no 17° Prêmio Congresso em Foco

Públicado em 

30 ago 2024 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Senador Fabiano Contarato (PT) no plenário do Senado
Contarato  também recebeu destaque na categoria "Clima e Sustentabilidade" Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Pelo segundo ano consecutivo, Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito o melhor senador do país e da Região Sudeste pela votação popular e liderou também na preferência na escolha dos jornalistas, na 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco.
Contarato foi o principal destaque do Espírito Santo, recebendo cinco das seis premiações conquistadas pelo Estado. Além disso, o petista foi reconhecido como um dos cinco melhores senadores pelo júri especializado e também recebeu destaque na categoria "Clima e Sustentabilidade".
Outro parlamentar do Espírito Santo premiado foi Jack Rocha, também do PT, que se destacou entre os melhores deputados na votação pela internet, na 25ª colocação geral. Ao todo, oito parlamentares do Estado participaram da disputa nacional.

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A votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2024 ocorreu em julho, quando a população escolheu os 25 melhores deputados, os 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. Além da eleição pela internet, também escolhem os melhores do ano os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e um júri especializado.
O corpo de jurados também define os melhores das categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Cidades Inteligentes” e “Clima e Sustentabilidade”. Todas as votações foram auditadas pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).
A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada na noite desta quinta-feira (29), em Brasília.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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