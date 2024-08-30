Contarato eleito melhor senador do país, pelo 2° ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, Fabiano Contarato
(PT-ES) foi eleito o melhor senador do país e da Região Sudeste pela votação popular e liderou também na preferência na escolha dos jornalistas, na 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco.
Contarato foi o principal destaque do Espírito Santo, recebendo cinco das seis premiações conquistadas pelo Estado. Além disso, o petista foi reconhecido como um dos cinco melhores senadores pelo júri especializado e também recebeu destaque na categoria "Clima e Sustentabilidade".
A votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2024 ocorreu em julho, quando a população escolheu os 25 melhores deputados, os 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. Além da eleição pela internet, também escolhem os melhores do ano os jornalistas que cobrem o Congresso Nacional e um júri especializado.
O corpo de jurados também define os melhores das categorias especiais “Apoio à Indústria”, “Cidades Inteligentes” e “Clima e Sustentabilidade”. Todas as votações foram auditadas pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).
A cerimônia de entrega dos prêmios foi realizada na noite desta quinta-feira (29), em Brasília
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