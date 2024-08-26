ES tem 8 parlamentares que disputam o maior prêmio político do país

Considerada a premiação mais importante do cenário político brasileiro, o Prêmio Congresso em Foco é realizado desde 2006 com o objetivo de promover boas práticas e destacar os melhores do parlamento brasileiro. A votação popular ocorreu durante o mês de julho e os vencedores serão conhecidos em cerimônia nesta quinta-feira (29), em Brasília
, com transmissão on-line.
Além dele, neste ano concorrem pelo Estado os deputados Amaro Neto (Republicanos), Da Vitória (PP), Evair Vieira de Melo (PP), Helder Salomão (PT), Jack Rocha (PT), Messias Donato (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Ficaram de fora da premiação os senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Podemos) e os deputados federais Gilvan da Federal (PL), Gilson Daniel (Podemos) e Victor Linhalis (Podemos).
Durante o período, o público teve a oportunidade de votar on-line para escolher os 25 melhores deputados e 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado internamente e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.
Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional
também elegem os melhores do ano. O júri ainda seleciona os destaques nas categorias especiais "Apoio à Indústria", "Clima e Sustentabilidade" e "Cidades Inteligentes", que têm o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Ibrachina.