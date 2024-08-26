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Leonel Ximenes

ES tem 8 parlamentares que disputam o maior prêmio político do país

Dois senadores e três deputados federais do Espírito Santo não foram indicados pelo voto popular

Públicado em 

26 ago 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi aprovado pelo Congresso Nacional nesta quinta (15)
Plenário da Câmara dos Deputados em Brasília Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Considerada a premiação mais importante do cenário político brasileiro, o Prêmio Congresso em Foco é realizado desde 2006 com o objetivo de promover boas práticas e destacar os melhores do parlamento brasileiro. A votação popular ocorreu durante o mês de julho e os vencedores serão conhecidos em cerimônia nesta quinta-feira (29), em Brasília, com transmissão on-line.
Em 2023, Fabiano Contarato (PT) foi o único representante do Espírito Santo entre os vencedores da premiação. Ele foi eleito o melhor senador do país e da Região Sudeste pela votação popular, além de figurar entre os melhores indicados pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional.
Além dele, neste ano concorrem pelo Estado os deputados Amaro Neto (Republicanos), Da Vitória (PP), Evair Vieira de Melo (PP), Helder Salomão (PT), Jack Rocha (PT), Messias Donato (Republicanos) e Paulo Foletto (PSB).
Ficaram de fora da premiação os senadores Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Podemos) e os deputados federais Gilvan da Federal (PL), Gilson Daniel (Podemos) e Victor Linhalis (Podemos).
Senador Fabiano Contarato (PT) no plenário do Senado
Em 2023, o senador Fabiano Contarato (PT) foi o único representante do Espírito Santo entre os vencedores da premiação Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
Durante o período, o público teve a oportunidade de votar on-line para escolher os 25 melhores deputados e 15 melhores senadores do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado internamente e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.
Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também elegem os melhores do ano. O júri ainda seleciona os destaques nas categorias especiais "Apoio à Indústria", "Clima e Sustentabilidade" e "Cidades Inteligentes", que têm o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Ibrachina.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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