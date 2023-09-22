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Leonel Ximenes

Fabiano Contarato, do PT, é eleito o melhor senador do ano

Prêmio Congresso em Foco: capixaba recebeu 60.393 votos em votação pela internet

Públicado em 

22 set 2023 às 11:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O senador Fabiano Contarato teve pré-candidatura a governador lançada pelo PT
Fabiano Contarato recebeu o prêmio em Brasília Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado
senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi escolhido na votação da internet como o melhor integrante do Senado no ano. Ele recebeu 60.393 votos do público no Prêmio Congresso em Foco 2023. Na segunda colocação ficou Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), com 47.124 votos, e na terceira, Humberto Costa (PT-PE), com 46.125.
A votação popular ocorreu entre 7 e 31 de agosto. Esta é a primeira vez que Contarato conquista essa categoria – ele havia sido o terceiro mais votado nos dois anos anteriores. Os três primeiros colocados subiram ao palco da cerimônia,em Brasília, na noite de quinta (21), para receber os troféus.
“Esse reconhecimento do mandato é muito importante para nos estimular a ir além e eu quero dividi-lo com todos que contribuem para a construção desse trabalho. Agradeço a todos que votaram, de todo o Brasil, e, em especial, do meu Espírito Santo”, disse o senador em suas redes sociais.
Contarato compareceu à festa de premiação logo após desembarcar em Brasília. O líder do PT no Senado estava nos Estados Unidos, onde acompanhou o presidente Lula (PT) em missão oficial.

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No palco, o senador agradeceu tanto a sua equipe quanto a seu marido Rodrigo, e seus filhos, Gabriel e Mariana. Ele manifestou também seu repúdio ao projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que extingue o reconhecimento de casamentos LGBT+.

MAIS VOTADOS ENTRE OS DEPUTADOS

Entre os deputados, todos os três primeiros colocados são do PSOL. A deputada Sâmia Bomfim (SP) foi a vencedora da categoria “Melhores na Câmara”, na votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2023.
Em seu segundo mandato federal, Sâmia recebeu 68.666 votos. Outra mulher do Psol, a deputada trans Erika Hilton (SP), ficou em segundo lugar, com 64.406 votos. O líder do partido, Guilherme Boulos (SP), foi o terceiro mais bem votado, com 44.034 votos.
Como a coluna informou, três parlamentares capixabas não foram indicados para concorrer à votação, porque, segundo o Congresso em Foco, respondem a processos ou têm comportamento antidemocrático. São eles o deputado Gilvan da Federal (PL) e os senadores Magno Malta (PL) e Marcos Do Val (Podemos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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