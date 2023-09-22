Fabiano Contarato, do PT, é eleito o melhor senador do ano

Fabiano Contarato recebeu o prêmio em Brasília Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi escolhido na votação da internet como o melhor integrante do Senado no ano. Ele recebeu 60.393 votos do público no Prêmio Congresso em Foco 2023. Na segunda colocação ficou Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), com 47.124 votos, e na terceira, Humberto Costa (PT-PE), com 46.125.

A votação popular ocorreu entre 7 e 31 de agosto. Esta é a primeira vez que Contarato conquista essa categoria – ele havia sido o terceiro mais votado nos dois anos anteriores. Os três primeiros colocados subiram ao palco da cerimônia,em Brasília, na noite de quinta (21), para receber os troféus.

“Esse reconhecimento do mandato é muito importante para nos estimular a ir além e eu quero dividi-lo com todos que contribuem para a construção desse trabalho. Agradeço a todos que votaram, de todo o Brasil, e, em especial, do meu Espírito Santo”, disse o senador em suas redes sociais.

No palco, o senador agradeceu tanto a sua equipe quanto a seu marido Rodrigo, e seus filhos, Gabriel e Mariana. Ele manifestou também seu repúdio ao projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que extingue o reconhecimento de casamentos LGBT+.

MAIS VOTADOS ENTRE OS DEPUTADOS

Entre os deputados, todos os três primeiros colocados são do PSOL. A deputada Sâmia Bomfim (SP) foi a vencedora da categoria “Melhores na Câmara”, na votação popular do Prêmio Congresso em Foco 2023.

Em seu segundo mandato federal, Sâmia recebeu 68.666 votos. Outra mulher do Psol, a deputada trans Erika Hilton (SP), ficou em segundo lugar, com 64.406 votos. O líder do partido, Guilherme Boulos (SP), foi o terceiro mais bem votado, com 44.034 votos.