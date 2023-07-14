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Leonel Ximenes

Guru da extrema direita vai virar nome de comenda em Vitória

Morto no ano passado, homenageado é referência dos bolsonaristas

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 15:30

Públicado em 

14 jul 2023 às 15:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Olavo de Carvalho
Olavo de Carvalho morreu em janeiro do ano passado Crédito: Reprodução/Facebook
A Comissão de Constituição (CCJ) da Câmara Municipal de Vitória aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2023, de autoria do vereador Leonardo Monjardim (Patriota), que cria a Comenda Olavo de Carvalho para homenagear militantes de direita “que tenham prestado relevantes serviços à população no município”.
Morto em janeiro do ano passado nos Estados Unidos aos 74 anos de idade, Olavo de Carvalho era considerado o guru de Jair Bolsonaro e da extrema direita no Brasil. Professor de cursos de filosofia na internet, Carvalho foi astrólogo e virou referência dos bolsonaristas.
“Trata-se de uma homenagem póstuma ao notável sr. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, sapientíssimo filósofo brasileiro, reconhecido internacionalmente e saudado pela crítica nacional como um dos mais autênticos e audaciosos pensadores brasileiros”, justifica Monjardim em seu projeto.
Para a comenda ser criada, o Projeto de Decreto Legislativo ainda terá que ser apreciado pela Comissão de Educação da Câmara de Vitória. Depois disso, será submetido ao plenário da Casa, em data a ser definida.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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