Guru da extrema direita vai virar nome de comenda em Vitória

A Comissão de Constituição (CCJ) da Câmara Municipal de Vitória
aprovou o Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2023, de autoria do vereador Leonardo Monjardim (Patriota), que cria a Comenda Olavo de Carvalho para homenagear militantes de direita “que tenham prestado relevantes serviços à população no município”.
“Trata-se de uma homenagem póstuma ao notável sr. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, sapientíssimo filósofo brasileiro, reconhecido internacionalmente e saudado pela crítica nacional como um dos mais autênticos e audaciosos pensadores brasileiros”, justifica Monjardim em seu projeto.
Para a comenda ser criada, o Projeto de Decreto Legislativo ainda terá que ser apreciado pela Comissão de Educação da Câmara de Vitória. Depois disso, será submetido ao plenário da Casa, em data a ser definida.