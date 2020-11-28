AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Leonel Ximenes

Filósofo bolsonarista compartilha fake news sobre Gerson Camata

Olavo de Carvalho publicou em suas redes sociais informação falsa sobre o assassinato do ex-senador

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 12:09

Públicado em 

28 nov 2020 às 12:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A postagem sobre o assassinato de Camata no Twitter de Olavo de Carvalho
A postagem sobre o assassinato de Camata no Twitter de Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução do Twitter
Considerado o “guru” de Jair Bolsonaro e dos aliados do presidente da República, o filósofo e astrólogo Olavo de Carvalho compartilhou uma fake news envolvendo o nome do falecido governador e senador Gerson Camata.
A “notícia” compartilhada por Olavo foi publicada pelo site bolsonarista Pátria Livre no último dia 17 de novembro e dizia que um “bandido” matou “ontem (26)” Gerson Camata, que assim teria sido vítima do Estatuto do Desarmamento, de autoria do falecido parlamentar. O mês e o ano do bárbaro crime foram omitidos pelo portal.
Nas redes sociais do guru bolsonarista, o fato foi tratado como tivesse ocorrido há poucos dias, como informado incorretamente pelo Site Pátria Livre. Na realidade, Camata foi assassinado numa calçada na Praia do Canto, no dia 26 de dezembro de 2018, portanto, há quase dois anos, pelo seu ex-assessor e e-ex amigo Marcos Venicio Andrade, inconformado por ter sido condenado pela Justiça a indenizar o ex-senador em R$ 60 mil.
Por incrível que pareça, no Twitter de Olavo de Carvalho muitos seguidores ironizaram o assassinato, endossando a falsa informação de que Camata teria sido morto por um bandido comum, o que, na visão deles, só foi possível de ter acontecido por culpa do Estatuto do Desarmamento. Um deles, em tom messiânico, afirmou: “Deus castiga mais cedo ou mais tarde. E que Deus tenha dado misericórdia dessa alma corrompida”.
Outras pessoas, entretanto, em tom indignado, alertaram que o crime não aconteceu agora, como o Pátria Livre falsamente informou, e que o ex-político capixaba foi morto por um ex-assessor movido pelo sentimento de vingança. “Notícia tá um pouco atrasada já que o fato aconteceu em 2018”, pontuou um internauta.

Veja Também

Em vídeo, Olavo de Carvalho ameaça derrubar governo de Bolsonaro

Ninguém é obrigado a seguir um incendiário como Olavo de Carvalho

Na manhã deste sábado (28), talvez alertados pela notícia falsa que estavam publicando, o site Pátria Livre retirou do texto a informação de que Camata havia sido assassinado “ontem (26)”. Aliás, nenhuma informação sobre a data do crime foi publicada.
A postagem de Olavo, que mora nos EUA, foi feita na madrugada de sexta-feira (27), e provocou 241 comentários, 1.055 compartilhamentos e 4.891 reações até a manhã deste sábado (28).
Olavo de Carvalho, que nas suas redes sociais alterna declarações de amor e ódio a Jair Bolsonaro, tem alguns problemas sérios a resolver. Um deles, e o mais imediato, é conseguir R$ 2,9 milhões para pagar a Caetano Veloso, por descumprimento de uma decisão judicial que determinou a Olavo que removesse postagens em que acusava o cantor de pedofilia. O filósofo recorreu mais uma vez para tentar não pagar a indenização por danos morais ao artista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Aluno de Olavo de Carvalho assume coordenação de apoio a quilombos da Palmares

Site ligado a Olavo de Carvalho defende queda de Decotelli e quer Ilona no MEC

Olavo de Carvalho provoca Regina Duarte a desistir de cargo no governo

Declarações polêmicas de Olavo de Carvalho abalam o governo Bolsonaro

Bolsonaro dá a Olavo de Carvalho condecoração igual à de Mourão e Moro

Correção

28/11/2020 - 12:47
Na primeira versão desta matéria, no final do texto, foi informado que o site que publicou a fake news sobre Gerson Camata se chamava Terça Livre, do blogueiro Allan dos Santos. O nome certo, entretanto, é Pátria Livre, como está corretamente publicado no início desta reportagem.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Fake news gerson camata Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/08/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 07/08/2026
Estações do Bike Vitória na orla de Camburi serão reativadas a partir das 12 horas de quarta-feira (1º)
Bicicletas compartilhadas da Grande Vitória terão acesso gratuito nos dias 9 e 16

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados