Em vídeo, Olavo de Carvalho ameaça derrubar governo de Bolsonaro

Olavo de Carvalho, até então guru de Jair Bolsonaro em sua campanha à presidência, fez uma ameaça ao que parece ser seu atual desafeto: "Se as pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo".

Olavo de Carvalho Crédito: Reprodução/Facebook

O astrólogo e professor fez um desabafo em um vídeo gravado na sábado, 6, intitulado "adendo à aula 521", reclamando que não tem apoio do presidente contra os processos judiciais contra sua pessoa e que o "gabinete do ódio" existe. "O gabinete do ódio foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. Se você não é capaz de me defender dessa gente toda, você não foi meu amigo. Só tira proveito."