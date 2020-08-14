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Cultura

Aluno de Olavo de Carvalho assume coordenação de apoio a quilombos da Palmares

Nomeação de Victor Hugo Diogo Barboza foi publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:41

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:41

O jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares
Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo trocou o comando da Coordenação de Articulação e Apoio às Comunidades Remanescentes dos Quilombos Crédito: Reprodução/Twitter
Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, trocou nesta sexta-feira, 14, o comando da Coordenação de Articulação e Apoio às Comunidades Remanescentes dos Quilombos, do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. Sai Tauiny Lasmar Moura dos Santos e entra Victor Hugo Diogo Barboza, aluno de Olavo de Carvalho.
A indicação foi feita por Camargo em 29 de julho e a nomeação foi publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial junto com a exoneração de Santos, que ocupava o cargo desde julho de 2019.
A Fundação Cultural Palmares é vinculada à Secretaria Especial da Cultura.

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Barboza é formado em direito e biomedicina, já foi filiado ao Partido Pátria Livre (PPL), passou em concurso para soldado, em Brasília, já atuou como ajudante parlamentar do PMDB e é aluno de um curso online de filosofia, ministrado por Olavo de Carvalho. Esta será sua primeira experiência com movimento negro.
Sérgio Camargo assumiu o cargo durante o governo Bolsonaro, apesar dos protestos do movimento negro.
Ela já disse que o Brasil tinha um racismo Nutella, que a escravidão foi benéfica aos negros, repudiou Zumbi, chamou o movimento negro de "escória maldita" e disse que o Black Lives Matter é racista.

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