Aluno de Olavo de Carvalho assume coordenação de apoio a quilombos da Palmares

Presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo trocou o comando da Coordenação de Articulação e Apoio às Comunidades Remanescentes dos Quilombos Crédito: Reprodução/Twitter

Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, trocou nesta sexta-feira, 14, o comando da Coordenação de Articulação e Apoio às Comunidades Remanescentes dos Quilombos, do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro. Sai Tauiny Lasmar Moura dos Santos e entra Victor Hugo Diogo Barboza, aluno de Olavo de Carvalho.

A indicação foi feita por Camargo em 29 de julho e a nomeação foi publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial junto com a exoneração de Santos, que ocupava o cargo desde julho de 2019.

A Fundação Cultural Palmares é vinculada à Secretaria Especial da Cultura.

Barboza é formado em direito e biomedicina, já foi filiado ao Partido Pátria Livre (PPL), passou em concurso para soldado, em Brasília, já atuou como ajudante parlamentar do PMDB e é aluno de um curso online de filosofia, ministrado por Olavo de Carvalho. Esta será sua primeira experiência com movimento negro.

Sérgio Camargo assumiu o cargo durante o governo Bolsonaro, apesar dos protestos do movimento negro.