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Críticas nas redes sociais

Famosos defendem Alcione após presidente da Palmares chamá-la de 'barraqueira'

As críticas aconteceram após Alcione fazer um desabafo na live de Teresa Cristina sobre um áudio em que Camargo chama o movimento negro de 'escória maldita'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 19:04

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:04

A cantora Alcione
A cantora Alcione Crédito: Marcos Hermes
Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, usou seu perfil no Twitter para fazer uma série de críticas à cantora Alcione, chamando-a de "barraqueira" e dizendo que sua música é "insuportável".
"Alcione, vê se enxerga! Admiro Jessye Norman, umas das maiores cantoras de ópera da história da música, não uma barraqueira que incita ao crime e à violência contra um negro que tem opiniões próprias. Desprezo suas declarações, assim como sua insuportável 'música'!", escreveu Camargo em um tuíte desta quinta-feira (4).
As críticas aconteceram após Alcione fazer um desabafo na live de Teresa Cristina sobre um áudio em que Camargo chama o movimento negro de "escória maldita" e diz que, sob seu cargo, "macumbeiro não vai ter nem um centavo".
Na ocasião, Alcione o chamou de "zé ninguém" e desabafou: "A gente vê tanto sofrimento. Você vê os negros americanos naquela batalha, por causa daquele senhor que morreu com aquele filha da mãe com o joelho nele. A gente vê as coisas que acontecem no Brasil, com bala perdida e tudo. Então a gente vê uma pessoa da nossa cor falando uma besteira daquelas, tenho vontade de arrancar da televisão e encher de porrada pra virar gente".
A apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, saiu em defesa da cantora e pediu para que seus seguidores pesquisassem os trabalhos de Alcione e de Sérgio Camargo. "Pode ser na Wikipedia mesmo", disse.
Zélia Duncan, assim como outros internautas, também comentou o episódio: "Tá explicada a pessoa ignorante, violenta e insuportável que é esse sujeito. Não ouve a rainha Alcione, não respeita nem conhece a história do Brasil", escreveu ela no Twitter.

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