'Forbes' divulga a lista de celebridades mais bem pagas do mundo

A revista Forbes divulgou sua lista anual com as 100 celebridades mais bem pagas do mundo, envolvendo nomes famosos da música, esportes, TV e cinema, entre outros, na última quinta-feira, 4.
A empresária Kylie Jenner é a líder do ranking em 2020, com U$ 590 milhões (o equivalente a R$ 2,93 bilhões) de lucro ao longo do período analisado. Sua irmã, Kim Kardashian, aparece na 48ª posição, com U$ 49,5 milhões.
Neymar, atacante do PSG, é o único brasileiro na lista da Forbes, com U$ 95,5 milhões, na 7ª colocação.
O cantor mais bem pago foi Kanye West, com U$ 170 milhões, enquanto Ariana Grande foi a principal cantora, com U$ 72 milhões.
O ator mais bem pago foi Tyler Perry, com U$ 97 milhões, seguido por Dwayne 'The Rock' Johnson, com 87,5 milhões. Entre as atrizes, se destacam Jennifer Lopez, com U$ 47,5 milhões, Sofia Vergara, com U$ 43 milhões, e Angelina Jolie, com 35,5 milhões.
Ellen DeGeneres, com U$ 84 milhões, foi a mais bem colocada entre apresentadores de TV, na 12ª posição. Nomes do esporte se destacam logo no Top 5, com Roger Federer, Cristiano Ronaldo e Messi.