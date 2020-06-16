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Cultura

STJ nega pedido de afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares

Solicitação foi feita pela Rede Sustentabilidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 17:49

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 17:49

O jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares
O jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares Crédito: Reprodução/Twitter
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o pedido de liminar do mandado de segurança em que a Rede Sustentabilidade pede o afastamento de Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares.
A decisão foi assinada pela ministra Regina Helena Costa, relatora do processo.
O partido solicitava a suspensão de Camargo do cargo após este se referir ao movimento negro como "escória maldita" e "vagabundos" em uma reunião privada no fim de abril.

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Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo em novembro de 2019, Camargo teve a nomeação suspensa por liminar no dia 4 de dezembro. Mas em fevereiro deste ano, ele foi reconduzido pelo STJ, atendendo a pedido da Advocacia-Geral da União.
Além de negar reiteradamente a ocorrência de racismo estrutural no país, Camargo já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra, a extinção do movimento negro e chegou a afirmar que a escravidão foi "benéfica para os descendentes" de escravizados no país.

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