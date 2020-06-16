STJ nega pedido de afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Palmares

O jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares Crédito: Reprodução/Twitter

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou o pedido de liminar do mandado de segurança em que a Rede Sustentabilidade pede o afastamento de Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares.

A decisão foi assinada pela ministra Regina Helena Costa, relatora do processo.

O partido solicitava a suspensão de Camargo do cargo após este se referir ao movimento negro como "escória maldita" e "vagabundos" em uma reunião privada no fim de abril.

Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo em novembro de 2019, Camargo teve a nomeação suspensa por liminar no dia 4 de dezembro. Mas em fevereiro deste ano, ele foi reconduzido pelo STJ, atendendo a pedido da Advocacia-Geral da União.