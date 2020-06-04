Presidente da Fundação Palmares chama Alcione de 'barraqueira' nas redes sociais

O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, criticou a cantora Alcione em seu perfil do Twitter e afirmou que ela é "barraqueira que incita ao crime e à violência contra um negro que tem opiniões próprias".
Ele respondeu às críticas da cantora que, em participação numa live de Teresa Cristina, na terça (2), o chamou de "zé ninguém"."Eu ainda dou na cara dele, minha colega, para ele parar de ser um sem noção", disse Alcione. ?
"Alcione, vê se enxerga! Admiro Jessye Norman, umas das maiores cantoras de ópera da história da música, não uma barraqueira que incita ao crime e à violência contra um negro que tem opiniões próprias. Desprezo suas declarações, assim como sua insuportável 'música'!", escreveu Camargo na tarde desta quinta (4).