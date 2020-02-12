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Liminar suspensa

STJ libera nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares

O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, atendeu pedido da AGU. Em seu perfil no Facebook, Camargo se definia como: 'Negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto'

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:38
Sergio Camargo, novo presidente da Fundação Palmares, na foto do seu perfil do Facebook Crédito: Reprodução/Facebook
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atendeu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e suspendeu a liminar que impedia Sérgio Camargo de assumir a presidência da Fundação Palmares.
Na decisão, Noronha reconheceu que a decisão liminar, "a pretexto de fiscalizar a legalidade do ato administrativo, interferiu, de forma indevida, nos critérios eminentemente discricionários da nomeação, causando entraves ao exercício de atividade inerente ao Poder Executivo."

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Dessa forma, Camargo pode retomar o cargo. Ele foi nomeado pelo ex-secretário da Cultura Roberto Alvim. Em dezembro, a Justiça acatou uma ação civil que pedia a suspensão de Camargo.
Em seu perfil no Facebook, Camargo se definia como: "Negro de direita, contrário ao vitimismo e ao politicamente correto". Ele já afirmou, em sua conta, que o Brasil tem "racismo nutella" e que "racismo real existe nos EUA".

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