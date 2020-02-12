STJ libera nomeação de Sérgio Camargo para a Fundação Palmares

Sergio Camargo, novo presidente da Fundação Palmares, na foto do seu perfil do Facebook Crédito: Reprodução/Facebook

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, atendeu pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) e suspendeu a liminar que impedia Sérgio Camargo de assumir a presidência da Fundação Palmares.

Na decisão, Noronha reconheceu que a decisão liminar, "a pretexto de fiscalizar a legalidade do ato administrativo, interferiu, de forma indevida, nos critérios eminentemente discricionários da nomeação, causando entraves ao exercício de atividade inerente ao Poder Executivo."

Dessa forma, Camargo pode retomar o cargo. Ele foi nomeado pelo ex-secretário da Cultura Roberto Alvim. Em dezembro, a Justiça acatou uma ação civil que pedia a suspensão de Camargo.