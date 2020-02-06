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Exoneração

Bolsonaro substitui Canuto por Marinho no Desenvolvimento Regional

A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da tarde

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 19:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 19:15
Rogério Marinho Crédito: LUCIO BERNARDO JR./CÂMARA DOS DEPUTADOS
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu nesta quinta-feira (6) exonerar o ministro Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional. Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, principal articulador da reforma da Previdência.
A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da tarde.
Canuto estava desgastado com Bolsonaro. Desde o ano passado, o presidente vinha se queixando de seu desempenho e cogitava retirá-lo da pasta.

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