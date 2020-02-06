Bolsonaro substitui Canuto por Marinho no Desenvolvimento Regional

Rogério Marinho Crédito: LUCIO BERNARDO JR./CÂMARA DOS DEPUTADOS

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu nesta quinta-feira (6) exonerar o ministro Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional. Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, principal articulador da reforma da Previdência.

A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da tarde.