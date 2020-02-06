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Classificação de risco

Brasil pode demorar até 10 anos para recuperar grau de investimento, diz Fitch

Apesar da média de seis anos para recuperação, países semelhantes levaram de 10 a 11 anos para retomar grau de investimento

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 16:45
Bolsa de valores Crédito: Pixabay
A Fitch Ratings, agência de classificação de risco, sinalizou que o Brasil só recuperará a nota de crédito que tinha pré-crise no médio e longo prazo. Entre 2008 e 2014, o Brasil recebeu da agência o chamado grau de investimento, uma espécie de selo de bom pagador dado a países que têm economias e contas públicas ajustadas.
Atualmente, pelos critérios da Fitch, o Brasil está três degraus abaixo do grau de investimento, classificado na categoria grau especulativo, com a nota BB-.
Segundo a diretora sênior de ratings soberanos das Américas da agência, Shelly Shetty, ainda que a média de recuperação dessa nota seja de seis anos, não é uma regra. "Países como a Colômbia e o Uruguai, por exemplo, demoraram de 10 a 11 anos para recuperarem o grau de crédito", disse em evento promovido nesta quinta-feira (6).

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A última atualização da nota de crédito brasileira pela Fitch foi em novembro de 2019, quando a agência confirmou uma nota BB- com perspectiva estável.
Segundo a executiva, mesmo com a sinalização de que a atividade econômica do país deva ser melhor em 2020, ainda existem pontos que preocupam, como o desafio de aprovação das reformas em ano eleitoral e a confiança empresarial e do consumo.
"Existem riscos políticos e riscos sobre a capacidade de aprovar as reformas. Estaremos olhando para isso e para o processo de consolidação fiscal e procurando sinais que nos deixem mais confiantes de que a dívida [pública] brasileira vai se estabilizar no médio prazo", afirmou.

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Shetty elogiou a posição cambial e o atual patamar de juros no Brasil -reduzido para 4,25% ao ano na última reunião do Copom nesta quarta (5)-, mas afirmou que o país ainda caminha para uma relação dívida/PIB (Produto Interno Bruto) alta até 2022.
A projeção da Fitch para o crescimento da atividade econômica é de 2,2% para este ano.

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