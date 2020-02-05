Bancos reduzem taxas de juros após novo corte da Selic

O Banco do Brasil

vai reduzir as taxas de juros em linhas de crédito para o varejo das pessoas física e jurídica, além do crédito imobiliário.

As novas condições entram em vigor a partir da próxima segunda-feira (10).

As linhas de home equity (BB Crédito Imóvel Próprio) e Crédito Estruturado (com garantias de recursos internalizados), passarão a ter taxas mínimas a partir de 0,94% ao mês e de 1,20% ao mês; ante os 1,30 % e 1,38% ao mês cobradas anteriormente no menor patamar, respectivamente.



As linhas Desconto de Cheques, Desconto de Títulos e antecipação de crédito ao lojista (ACL), passarão a contar com taxas a partir de 1,19%, 0,93% e 0,88% ao mês, respectivamente. As taxas atuais eram de 1,23% (Desconto de Cheques, 1,04% (Desconto de Títulos) e de 0,94% ao mês para o ACL. Já para as linhas de capital de giro a taxa mínima passará de 1,22% ao mês para 1,12% ao mês, no patamar mínimo. Alteração também vale para a Conta Garantida, que passará a ter taxa mínima de 2,27% ao mês (ante os atuais 2,36%).

