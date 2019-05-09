Ninguém é obrigado a seguir um incendiário como Olavo de Carvalho

Só há um responsável pelasobre certos setores de Brasília: o próprio Jair Bolsonaro. É impensável que o governo continue patinando, teleguiado por um dito ideólogo, via videoconferência e redes sociais, enquanto o país acumula problemas que ainda massacram a população. Foi para resolvê-los que. Pelo poder concedido a ele pelas vias democráticas, desde janeiro passou a dever satisfações a todos os cidadãos deste país, não a um guru autoexilado nos Estados Unidos. São 202 milhões de brasileiros esperando resultados.

Bolsonaro precisa compreender que não tem nenhuma dívida com o olavismo, mesmo que tanto se fale que a atuação de Carvalho tenha sido determinante para a sua eleição. Seu compromisso não é nem mesmo com os militares, nesse cabo de guerra público e insólito no qual conseguiram transformar a atual gestão. Precisa estar, sim, a postos para a defesa dos interesses coletivos da nação. Razões não faltam.. E a, medida essencial para a reorganização econômica e social, acaba virando coadjuvante diante desse festival de besteiras que assustaria até mesmo o cronista Stanislaw Ponte Preta em plena ditadura militar.

A influência do autoproclamado filósofo sobre os filhos de Bolsonaro, discorde-se ou não da cartilha, deveria se restringir a eles, livres para serem discípulos de quem bem entenderem. Mas o país não é obrigado a seguir os ditames de um incendiário. O pior é que a inconsequência de Olavo de Carvalho se supera a cada dia. Conhecido como uma metralhadora de impropérios, Olavo conseguiu confirmar seu apreço pelo politicamente incorreto ao fazer referência no Twitter, na quarta-feira, ao general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército, como “um doente preso a uma cadeira de rodas”. O general sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença grave e degenerativa. Um comentário vil, de um personagem que se mostra desqualificado para a vida pública.