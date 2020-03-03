Olavo de Carvalho provoca Regina Duarte a desistir de cargo no governo

A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro. Atriz deixou a Globo para assumir cargo no governo federal Crédito: Reprodução/Instagram @patria_amada_brasil__

O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, criticou a atriz Regina Duarte, nomeada pelo presidente Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura, em suas redes sociais nesta segunda-feira (2).

A crítica aconteceu após Carvalho saber sobre rumores, divulgados pela revista Veja e pelo site Antagonista, de que Regina já estaria com sua equipe formada para assumir o cargo de secretária da pasta, mas sem a presença de profissionais que fossem seus seguidores.

"Se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma", escreveu ele.

Pouco tempo depois da repercussão das críticas feitas à atriz, Carvalho postou uma publicação feita pela youtuber e ex-feminista Sara Winter que desmentiria as informações divulgadas pelos veículos e criticou os rumores. "Anta é, por definição, um bicho idiota", disse o escritor fazendo uma crítica ao Antagonista.