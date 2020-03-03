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Secretaria de Cultura

Olavo de Carvalho provoca Regina Duarte a desistir de cargo no governo

A crítica aconteceu após Carvalho saber, pela revista Veja e pelo site Antagonista, que Regina já estaria com sua equipe formada

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:31
A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro. Atriz deixou a Globo para assumir cargo no governo federal Crédito: Reprodução/Instagram @patria_amada_brasil__
 O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, criticou a atriz Regina Duarte, nomeada pelo presidente Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura, em suas redes sociais nesta segunda-feira (2).
A crítica aconteceu após Carvalho saber sobre rumores, divulgados pela revista Veja e pelo site Antagonista, de que Regina já estaria com sua equipe formada para assumir o cargo de secretária da pasta, mas sem a presença de profissionais que fossem seus seguidores. 
"Se a Regina Duarte quer mesmo se livrar de indicados do Olavo de Carvalho, a pessoa principal que ela teria de botar para fora do ministério seria ela mesma", escreveu ele. 

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Pouco tempo depois da repercussão das críticas feitas à atriz, Carvalho postou uma publicação feita pela youtuber e ex-feminista Sara Winter que desmentiria as informações divulgadas pelos veículos e criticou os rumores. "Anta é, por definição, um bicho idiota", disse o escritor fazendo uma crítica ao Antagonista. 
"Depois a versão que a Veja publica da minha nota sobre a Regina Duarte é coisa de vigarista analfabeto. Em vez de descrever, inventam e interpretam. Isso é o que hoje se vende como jornalismo no Brasil. Estelionato puro", escreveu ele sobre uma notícia divulgada pela Veja sobre suas críticas à Regina.

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