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Globo oficializa saída de Regina Duarte da emissora

O rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 14:37
A atriz Regina Duarte e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram @patria_amada_brasil__
A Globo comunicou nesta sexta-feira, 28, que encerrou a relação contratual que mantinha com a atriz Regina Duarte por mais de 50 anos. De acordo com um comunicado enviado pela emissora, o rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro.
"Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de cinquenta anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre. E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão. Que Deus me ilumine para que eu possa agora, na Secretaria Especial de Cultura do Governo Bolsonaro, honrar meus aprendizados em benefício das Artes e das Expressões Culturais da população do meu país", declarou Regina Duarte em comunicado.
A estreia de Regina Duarte na Globo ocorreu em 1969, na novela Véu de Noiva. Desde então, foram 31 novelas, oito casos especiais e centenas de episódios em séries e minisséries na Globo.

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