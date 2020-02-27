Regina Duarte apaga um dos posts de apoio à manifestação anti-Congresso

Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes

A atriz Regina Duarte, futura secretária especial da Cultura, apagou um dos posts que publicou na noite de terça-feira, 25, no Instagram, em que convocava seus mais de 2,2 milhões de seguidores para a manifestação do dia 15 de março "em defesa do governo e contra o Congresso Nacional".

Ela tinha feito duas publicações na sequência. A primeira era a mesma que aparecia na mensagem enviada por Bolsonaro para seus contatos e que, depois de revelada pela jornalista Vera Magalhães, do Estado, gerou um amplo debate acerca da ameaça à democracia. Essa imagem ainda está no perfil da atriz e diz: "15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre".