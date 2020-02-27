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Política

Regina Duarte apaga um dos posts de apoio à manifestação anti-Congresso

No post, a atriz convocava seus mais de 2,2 milhões de seguidores para a manifestação do dia 15 de março

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 17:05
Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes
A atriz Regina Duarte, futura secretária especial da Cultura, apagou um dos posts que publicou na noite de terça-feira, 25, no Instagram, em que convocava seus mais de 2,2 milhões de seguidores para a manifestação do dia 15 de março "em defesa do governo e contra o Congresso Nacional".
Ela tinha feito duas publicações na sequência. A primeira era a mesma que aparecia na mensagem enviada por Bolsonaro para seus contatos e que, depois de revelada pela jornalista Vera Magalhães, do Estado, gerou um amplo debate acerca da ameaça à democracia. Essa imagem ainda está no perfil da atriz e diz: "15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre".
Regina Duarte deletou a segunda publicação. Ela era aberta com esse mesmo texto da anterior, mas trazia uma segunda, e ainda mais polêmica, mensagem. Estava escrito: "O presidente Jair Bolsonaro está disparando de seu celular pessoal um vídeo em tom dramático que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que 'quase morreu' para defender o País e agora precisa que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 de março está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso".

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