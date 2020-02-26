Abreu chama Regina Duarte de fascista após apoio a ato contra Congresso

José de Abreu chama Regina Duarte de 'fascista' após atriz apoiar ato contra Congresso Crédito: Reprodução | Instagram

José de Abreu, 73, usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para criticar Regina Duarte e sua postura perante o ato contra o Congresso marcado para o próximo dia 15.

"Regina Duarte fascista! Comprova tudo o que eu disse! Uma vagina não transforma um fascista em ser humano! Pregando fechamento do Congresso Nacional", escreveu o ator em seu Instagram ao compartilhar uma imagem que reproduz a publicação mais recente da atriz em sua rede social.

A imagem traz a seguinte mensagem: "15 de março. Gen Heleno/Cap Bolsonaro. O Brasil é nosso, não dos políticos de sempre".

Em seguida, José de Abreu compartilhou uma charge em que aparece as caricaturas de Jair Bolsonaro e Regina Duarte vestidos, respectivamente, de terno e vestido de noiva. "Carnaval 2020, fantasia premiada", diz a imagem, sugerindo um casamento entre o presidente e a atriz.

Regina Duarte foi escolhida este ano por Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura, mas ainda não há data prevista para que ela assuma o cargo. Em uma segunda postagem, além da convocação para o ato do dia 15, ela reproduz, sem citar a origem, trecho de texto do jornal O Estado de S. Paulo, que revelou que Bolsonaro estava publicando um vídeo "em tom dramático" pedindo que as pessoas saíam às ruas para defendê-lo.

"O presidente Jair Bolsonaro está disparando de seu celular pessoal um vídeo em tom dramático que mostra a facada que sofreu em 2018 em Juiz de Fora para dizer que ele 'quase morreu' para defender o país e agora precisa que as pessoas vão às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. O ato do dia 15 está sendo convocado por movimentos de direita em defesa do governo e contra o Congresso Nacional", diz a publicação.

Líderes políticos como os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso e o presidente da OAB manifestaram repúdio na noite de terça-feira (25) à iniciativa de Bolsonaro.

Nesta quarta-feira (26), após receber críticas sobre a mensagem, o presidente chamou de "tentativas rasteiras de tumultuar a República" as interpretações sobre suas mensagens. Ele não nega apoio à convocação de manifestações.