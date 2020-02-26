Jojo Todynho defende repórter da Globo após acusação de gordofobia

A cantora Jojo Toddynho, destaque da escola de Samba Beija-Flor, durante o desfile Crédito: Thiago Ribeiro/Agif/Folhapress

A cantora Jojo Todynho, 23, saiu em defesa da repórter Tatiana Nascimento, da TV Globo, após internautas acusarem a jornalista de fazer um comentário gordofóbico durante a transmissão de Carnaval na madrugada desta terça-feira (25).

Antes de desfilar pela Beija-Flor na segunda noite de Carnaval da Sapucaí (RJ), Jojo Todynho concedeu uma entrevista à Nascimento, que foi mal interpretada, segundo a cantora, ao dizer que ela precisava de espaço na avenida.

"Tem que ter espaço pra essa Chica, pra ela poder sambar. Bom desfile Jojo", afirmou Tatiana Nascimento. Todynho homenageou a figura de Chica da Silva -uma escrava alforriada que viveu no Arraial do Tijuco- e fez topless na avenida.

Alguns internautas não concordaram com a declaração feita pela jornalista e repercutiram nas redes sociais. "Que comentário horrível da Tatiana Nascimento pra Jojo Todynho. Horrível, deselegante e gordofóbico. Jojo ficou visivelmente constrangida", escreveu um usuário do Twitter. Outros nomearem a atitude da repórter como "sem noção" e "infeliz".

Através da sua rede social, Jojo Todynho decidiu se pronunciar sobre o assunto e afirmou que em nenhum momento Nascimento foi ofensiva com ela. "Antes de entrar ao vivo com a Tatiana estava me dizendo: "Vai precisar ter espaço porque a sua fantasia é muito grande", contou a cantora no seu Instagram.

"Aqui não tem negocio de gordofobia, ela me tratou muito bem. Quando tenho que me pronunciar sobre algo eu mesma uso as minhas redes e venho falar pra vocês. Se outras pessoas fazem gordofobia comigo, isso é normal, as pessoas fazem mesmo. Mas a Tatiana foi super carinhosa comigo. Não comecem a polemizar onde não tem, tá bom? Deixe a mulher trabalhar em paz. Era do mimimi...", disparou Todynho.