Xande de Pilares faz show em Marataízes, na sexta-feira (28) Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Quem disse que o carnaval acabou? Folia segue até março no ES

Mais de 400 atrações agitaram o carnaval oficial do Espírito Santo, especialmente no litoral. Blocos de ruas arrastaram multidões de norte a sul, apostando em gêneros e estilos diversos, das tradicionais marchinhas e clássicos do axé até releituras de Raul Seixas, com o novato Maluco Beleza, que desfilou em Vitória. E, contrariando a canção de Chico Buarque, que diz que na Quarta-Feira de Cinzas sempre desce o pano, a folia em terras capixabas ainda têm folego e vai até março.

A festa de Momo acontece ainda, dentro da programação oficial das prefeituras, na Capital e em Marataízes. Em Vitória, os bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Santo Antônio e Centro ainda terão as ruas tomadas por foliões. O carnaval 2020 só tem fim com o bloco que tem o sugestivo nome de Prakabá, no domingo (1°).

Já em Marataízes, no Sul do Estado, dois palcos concentram as atrações, no Centro e na Lagoa do Siri. No primeiro deles, na sexta-feira (28), rola o show de Xande de Pilares. O sambista, que cresceu pelas rodas de samba e pagode do subúrbio carioca, conheceu o sucesso com o grupo Revelação, do qual fez parte até 2014. Além de tocar a carreira solo, Xande também é um dos intérpretes da Acadêmicos do Salgueiro e compositor premiado de sambas-enredos. Confira todos os detalhes na agenda:

VITÓRIA

BLOCOS DE RUA





26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)

Breja-Me Mucho

Bairro: Praia do Canto

Horário: das 15h às 18h30

Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema





29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

Kustelão

Bairro: Jardim Camburi

Horário: das 15h às 18h30

Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia





Esquerda Festiva

Bairro: Centro

Horário: das 15h às 19h

Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete





Chicletinho

Bairro: Santo Antônio

Horário: das 16h às 19h

Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol





Pauta Quente

Bairro: Centro

Horário: 16h30

Local: em frente ao Messas Bar, na Praça Ubaldo Ramalhete





1º DE MARÇO (DOMINGO)

Prakabá

Bairro: Centro

Horário: das 15h às 19h

Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete de Setembro, Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa e Professor Baltazar, retornando à Rua Sete de Setembro, com final na escadaria da Piedade





Te Pego Lá Fora

Bairro: Jardim Camburi

Horário: das 15h às 19h

Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro



SERRA

7 DE MARÇO (SÁBADO)

Carapina Fest

Bairro: Carapina

Horário: 14h

(A prefeitura não divulgou as atrações)

MARATAÍZES