Quem disse que o carnaval acabou? Folia segue até março no ES
Mais de 400 atrações agitaram o carnaval oficial do Espírito Santo, especialmente no litoral. Blocos de ruas arrastaram multidões de norte a sul, apostando em gêneros e estilos diversos, das tradicionais marchinhas e clássicos do axé até releituras de Raul Seixas, com o novato Maluco Beleza, que desfilou em Vitória. E, contrariando a canção de Chico Buarque, que diz que na Quarta-Feira de Cinzas sempre desce o pano, a folia em terras capixabas ainda têm folego e vai até março.
A festa de Momo acontece ainda, dentro da programação oficial das prefeituras, na Capital e em Marataízes. Em Vitória, os bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Santo Antônio e Centro ainda terão as ruas tomadas por foliões. O carnaval 2020 só tem fim com o bloco que tem o sugestivo nome de Prakabá, no domingo (1°).
Já em Marataízes, no Sul do Estado, dois palcos concentram as atrações, no Centro e na Lagoa do Siri. No primeiro deles, na sexta-feira (28), rola o show de Xande de Pilares. O sambista, que cresceu pelas rodas de samba e pagode do subúrbio carioca, conheceu o sucesso com o grupo Revelação, do qual fez parte até 2014. Além de tocar a carreira solo, Xande também é um dos intérpretes da Acadêmicos do Salgueiro e compositor premiado de sambas-enredos. Confira todos os detalhes na agenda:
VITÓRIA
- BLOCOS DE RUA
- 26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA)
- Breja-Me Mucho
- Bairro: Praia do Canto
- Horário: das 15h às 18h30
- Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- Kustelão
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: das 15h às 18h30
- Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia
- Esquerda Festiva
- Bairro: Centro
- Horário: das 15h às 19h
- Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete
- Chicletinho
- Bairro: Santo Antônio
- Horário: das 16h às 19h
- Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol
- Pauta Quente
- Bairro: Centro
- Horário: 16h30
- Local: em frente ao Messas Bar, na Praça Ubaldo Ramalhete
- 1º DE MARÇO (DOMINGO)
- Prakabá
- Bairro: Centro
- Horário: das 15h às 19h
- Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete de Setembro, Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa e Professor Baltazar, retornando à Rua Sete de Setembro, com final na escadaria da Piedade
- Te Pego Lá Fora
- Bairro: Jardim Camburi
- Horário: das 15h às 19h
- Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro
SERRA
- 7 DE MARÇO (SÁBADO)
- Carapina Fest
- Bairro: Carapina
- Horário: 14h
- (A prefeitura não divulgou as atrações)
MARATAÍZES
- CENTRO - PALCO DONA BALBINA
- 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Projeto Feijoada
- 23h Xande de Pilares
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h Flesh Martins
- 23h Izy Monteiro
- LAGOA DO SIRI PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Nana Nunes
- 13h Alex Campanha
- 15h Tomaê
- 1° DE MARÇO (DOMINGO)
- 11h Banda Astral
- 13h Danny Moraes
- 15h Fabrycio Venturini