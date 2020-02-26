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Quem disse que o carnaval acabou? Folia segue até março no ES

Blocos de rua ainda animam os foliões em Vitória e Marataízes, em programação que conta até com show do sambista Xande de Pilares, um dos intérpretes da  escola Acadêmicos do Salgueiro

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 06:00
Xande de Pilares faz show em Marataízes, na sexta-feira (28) Crédito: Divulgação
Quem disse que o carnaval acabou? Folia segue até março no ES
Mais de 400 atrações agitaram o carnaval oficial do Espírito Santo, especialmente no litoral. Blocos de ruas arrastaram multidões de norte a sul, apostando em gêneros e estilos diversos, das tradicionais marchinhas e clássicos do axé até releituras de Raul Seixas, com o novato Maluco Beleza, que desfilou em Vitória. E, contrariando a canção de Chico Buarque, que diz que na Quarta-Feira de Cinzas sempre desce o pano, a folia em terras capixabas ainda têm folego e vai até março.
A festa de Momo acontece ainda, dentro da programação oficial das prefeituras, na Capital e em Marataízes. Em Vitória, os bairros Jardim Camburi, Praia do Canto, Santo Antônio e Centro ainda terão as ruas tomadas por foliões. O carnaval 2020 só tem fim com o bloco que tem o sugestivo nome de Prakabá, no domingo (1°). 

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Já em Marataízes, no Sul do Estado, dois palcos concentram as atrações, no Centro e na Lagoa do Siri. No primeiro deles, na sexta-feira (28), rola o show de Xande de Pilares. O sambista, que cresceu pelas rodas de samba e pagode do subúrbio carioca, conheceu o sucesso com o grupo Revelação, do qual fez parte até 2014. Além de tocar a carreira solo, Xande também é um dos intérpretes da Acadêmicos do Salgueiro e compositor premiado de sambas-enredos. Confira todos os detalhes na agenda: 

VITÓRIA

  • BLOCOS DE RUA

  • 26 DE FEVEREIRO (QUARTA-FEIRA) 
  • Breja-Me Mucho 
  • Bairro: Praia do Canto 
  • Horário: das 15h às 18h30 
  • Trajeto: Praça dos Desejos até a Curva da Jurema

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • Kustelão 
  • Bairro: Jardim Camburi 
  • Horário: das 15h às 18h30 
  • Trajeto: Avenida Norte Sul, do Kartódromo até a praia

  • Esquerda Festiva 
  • Bairro: Centro 
  • Horário: das 15h às 19h 
  • Trajeto: Rua Coutinho Mascarenhas, Rua Professor Azambuja, Rua Gama Rosa. Encerramento na Praça Ubaldo Ramalhete

  • Chicletinho 
  • Bairro: Santo Antônio 
  • Horário: das 16h às 19h 
  • Trajeto: Avenida Adelpho Poly Monjardim, saída da Praça Stella Coimbra até a quadra Vale do Sol

  • Pauta Quente
  • Bairro: Centro
  • Horário: 16h30
  • Local: em frente ao Messas Bar, na Praça Ubaldo Ramalhete 

  • 1º DE MARÇO (DOMINGO) 
  •  Prakabá 
  • Bairro: Centro 
  • Horário: das 15h às 19h 
  • Trajeto: Ruas Maria Saraiva, Sete de Setembro, Coronel Monjardim, Professor Baltazar, Gama Rosa e Professor Baltazar, retornando à Rua Sete de Setembro, com final na escadaria da Piedade

  • Te Pego Lá Fora 
  • Bairro: Jardim Camburi 
  • Horário: das 15h às 19h 
  • Trajeto: Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, trecho entre as ruas Carlos Delgado Guerra Pinto e Paschoal Dalmaestro

SERRA

  • 7 DE MARÇO (SÁBADO) 
  • Carapina Fest 
  • Bairro: Carapina
  • Horário: 14h
  • (A prefeitura não divulgou as atrações)

MARATAÍZES

  • CENTRO - PALCO DONA BALBINA

  • 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Projeto Feijoada 
  • 23h  Xande de Pilares

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 21h  Flesh Martins 
  • 23h  Izy Monteiro

  • LAGOA DO SIRI  PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES

  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Nana Nunes 
  • 13h  Alex Campanha 
  • 15h  Tomaê

  • 1° DE MARÇO (DOMINGO) 
  • 11h  Banda Astral 
  • 13h  Danny Moraes 
  • 15h  Fabrycio Venturini

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