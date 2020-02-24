De Anitta a Cláudia Leitte, veja fantasias de famosos no Carnaval 2020

Fantasia das famosas no carnaval 2020

No Carnaval 2020, como em todos os anos, os famosos apresentam ideias criativas de fantasias ao público. Anitta, que sempre tem os figurinos mais aguardados, já mostrou aos fãs o look usado na sua primeira apresentação deste ano. A cantora resolveu militar a favor do meio ambiente e dos animais e se vestiu de abelha.

Anitta se apresentou com a roupa na segunda noite do Carnaval de Salvador. O look preto e amarelo tinha antenas, óculos e asinhas, além de 15 mil cristais Swarovski. "As abelhas que polinizam nossa flora", disse a funkeira. "Sem elas, não existiria a vida".

Já Cláudia Leitte, também na capital baiana, fez uma homenagem à guarda municipal no primeiro dia e, no segundo, desceu dos céus vestida de Madonna. Ela foi içada por um guindaste para subir no trio elétrico e fez coreografias no ar. Ao final, foi ovacionada pelo público.

Preta Gil usou fantasia de Sol, feita pela estilista Michelly X, com vestidinho curto de fitas e decote em tule nude. O look é para desfilar com seu Bloco da Preta, em Salvador.

Em apoio a Manu Gavassi, participante do Big Brother Brasil, Bruna Marquezine se fantasiou da amiga e curtiu o show de Ivete Sangalo. Nas redes sociais, a atriz publicou videos em que mostra detalhes da fantasia, incluindo um colar escrito "ex-bbb".

Quem também aproveitou a folia foi a cantora Simaria, da dupla sertaneja Simone&Simaria. No Instagram, a cantora postou as fotos da fantasia tendência entre os internautas neste carnaval, o assessório "tapa-tetas".

*Com informações da Agência Folha Press