Declarações polêmicas de Olavo de Carvalho abalam o governo Bolsonaro

Olavo de Carvalho é escritor e ideólogo do governo Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Reprodução/Twitter

“Se continuar como está, não dura seis meses”. As palavras se encaixariam facilmente ao discurso de um membro da oposição, mas na verdade são de autoria de Olavo de Carvalho, filósofo e escritor considerado o “guru” do presidente Bolsonaro e de membros da mais alta cúpula de Brasília. Para especialistas, o discurso pode se voltar contra o governo. Ele chamou o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) de “idiota”, provocou uma dança das cadeiras no Ministério da Educação (MEC) com a demissão de funcionários e cravou o tempo de vida do governo Jair Bolsonaro (PSL):As palavras se encaixariam facilmente ao discurso de um membro da oposição, mas na verdade são de autoria de Olavo de Carvalho, filósofo e escritor considerado o “guru” do presidente Bolsonaro e de membros da mais alta cúpula de Brasília. Para especialistas, o discurso pode se voltar contra o governo.

Olavo não é militar, nem político e tampouco comanda algum cargo de relevância nacional. Morando nos Estados Unidos e ministrando cursos de Filosofia transmitidos pela internet, é do lado de fora, como um outsider, que o filósofo direitista e conservador exerce influência singular sobre o governo federal, apesar de ele mesmo rechaçar o rótulo de guru, como é chamado. Foram dele, inclusive, as indicações de Ernesto Araújo para o Ministério de Relações Exteriores e de Ricardo Vélez Rodríguez para o Ministério da Educação (MEC).

Mas ao mesmo tempo em que é visto ao lado do líder brasileiro durante a visita ao presidente Donald Trump, Olavo tem sido o protagonista de declarações polêmicas que têm como alvo o governo de seu seguidor. Ele disparou críticas ao vice-presidente Hamilton Mourão, o qual chamou de “um cara idiota”.

encontro político com Doria (governador de São Paulo, filiado ao PSDB). Esse cara não tem ideia do que é vice-presidência. Durante a viagem, ele tem que ficar em Brasília", afirmou Olavo em uma das salas do Trump Hotel, em Washington, enquanto aguardava a chegada de Bolsonaro. “O presidente viaja e qual a primeira coisa que ele faz? Viaja a São Paulo para um. Esse cara não tem ideia do que é vice-presidência. Durante a viagem, ele tem que ficar em Brasília", afirmou Olavo em uma das salas do Trump Hotel, em Washington, enquanto aguardava a chegada de Bolsonaro.

Na mesma ocasião, o guru reiterou o que chama de presença de “traidores” no governo e profetizou: “Se tudo continuar como está, já está mal. Não precisa mudar nada para ficar mal, é só continuar isso mais seis meses e acabou".

PROBLEMA PARA O GOVERNO

Na análise do cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando, as declarações de Olavo de Carvalho geram embaraços para o governo. No entanto, trata-se de um problema criado pelo próprio presidente.

“O discurso de Olavo de Carvalho é descomprometido, pois ele não tem conexões objetivas com o governo. Ele tira a legitimidade do presidente e do vice, que foram eleitos pelo voto. Mas o próprio Bolsonaro criou esse problema para si. Em seu primeiro discurso transmitido como presidente, havia um livro de Olavo de Carvalho junto com ele. Se o presidente dá um basta e o desautoriza essa projeção dele perde sentido, mas Bolsonaro não faz isso”, pontua.

Para Prando, a ascensão do filósofo - que não é reconhecido pela academia - como um dos mentores da direita no país deve-se a junção de três fatores: a impopularidade vivida pelo PT, a retórica de Bolsonaro contra a esquerda e o vocabulário agressivo do guru. “Esse tipo de linguagem ofensiva, com xingamentos que ele usa, caiu no gosto popular. É os que os jovens chamam de lacração”, define.

CRISE NO MEC

Há pouco menos de uma semana ele disse em rede social que seus alunos deveriam deixar a administração federal, argumentando que há muitos inimigos entre os que cercam Bolsonaro.

Horas depois do pedido, Tiago Tondinelli, ex-aluno do filósofo, e chefe de gabinete do MEC, foi exonerado alegando razões pessoais. Iniciou-se assim uma série de mudanças no MEC. No dia 11 deste mês, seis servidores - entre eles militares - da pasta foram exonerados em função da pressão de um grupo liderado por Olavo de Carvalho. Um deles é Ricardo Wagner Roquetti, até então diretor do ministério.

O cientista político da FGV Sérgio Praça critica: “Não é bom para o governo que alguém que não tenha cargo tenha autoridade. Olavo não aponta saídas, apenas críticas. Ele também pode confundir a mensagem que o governo quer passar”.

REPERCUSSÃO

Entre a classe política, o assunto também ganhou repercussão. Nesta segunda-feira (18), o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM) declarou à TV Cultura que Olavo não está fazendo bem para o país. A bancada capixaba no Senado foi procurada pelo Gazeta Online, mas somente Fabiano Contarato (Rede) se manifestou.

“O Brasil tem demandas muito sérias e urgentes. Esses embates dentro do próprio governo não ajudam. Precisamos de serenidade e de respostas concretas, temos prefeitos e Estados necessitando atender demandas, sobretudo, para resolver questões de saúde, de educação e não podemos perder tempo com essas brigas. Queremos respostas claras do governo, esse é o foco", afirmou, em nota.

O deputado federal Josias da Vitória (PPS), que coordena a bancada capixaba no Congresso, pensa de forma semelhante. “O presidente tem grandes missões. Não sei se ele encontra tempo para discutir assuntos que não são prioridade".