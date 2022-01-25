Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos

O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morreu na noite da segunda-feira, 24, aos 74 anos, em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 25. A causa da morte não foi revelada, mas o escritor anunciou ter se infectado com o novo coronavírus no dia 16.

No ano passado, Carvalho teve diversos problemas de saúde, que o levaram a uma série de internações em São Paulo e nos Estados Unidos, onde morava.

O escritor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. "A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", diz a publicação.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o falecimento em rede social. Veja a publicação.