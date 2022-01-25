Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Guru do bolsonarismo

Olavo de Carvalho morre aos 74 anos nos Estados Unidos

O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 05:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2022 às 05:18
O escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, morreu na noite da segunda-feira, 24, aos 74 anos, em um hospital na região de Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. O anúncio foi feito pela família de Carvalho nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira, 25. A causa da morte não foi revelada, mas o escritor anunciou ter se infectado com o novo coronavírus no dia 16.
No ano passado, Carvalho teve diversos problemas de saúde, que o levaram a uma série de internações em São Paulo e nos Estados Unidos, onde morava.
O escritor deixa a esposa, Roxane, oito filhos e 18 netos. "A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor", diz a publicação.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou sobre o falecimento em rede social. Veja a publicação. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem de destaque
Quem é o suspeito de ataque em jantar com Trump
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados