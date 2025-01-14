Família explica circunstâncias da morte do confeiteiro Júnior Vieira

“Segundo laudos médicos e exames complementares, o óbito ocorreu em decorrência de complicações de um quadro de saúde pré-existente, envolvendo principalmente o fígado”, diz a nota sobre o confeiteiro que faria 48 anos de idade nesta sexta-feira (17).
A família afirma ainda, na nota de esclarecimento, que o quadro de saúde de Júnior Vieira se agravou em decorrência de um acidente sofrido por ele na capital paulista.
“Nos últimos dias houve um agravamento do quadro clínico caracterizado por convulsões e dificuldade de respirar, que levaram à queda do paciente com consequente trauma na região occipital da cabeça e posterior sangramento interno grave”, diz o comunicado.
E finaliza: “Após vários exames neurológicos ao longo da internação, a morte cerebral foi confirmada pelas equipes médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no dia 12/1/2025”.
A morte de Júnior Vieira provocou grande comoção no Espírito Santo, principalmente em pessoas ligadas aos setores de eventos, cerimoniais, restaurantes e confeitarias. A imprensa nacional também deu amplo destaque à morte precoce do cake designer, destacando o seu talento incomum na arte da confeitaria.