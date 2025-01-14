Família explica circunstâncias da morte do confeiteiro Júnior Vieira

A morte de Júnior Vieira teve destaque até na imprensa nacional Crédito: Instagram

A família de Júnior Vieira publicou nas redes sociais uma nota de esclarecimento sobre as circunstâncias que levaram à morte do cake designer capixaba, no último domingo (12), na cidade de São Paulo, onde passava férias . Segundo a família e a equipe de trabalho dele, que assinam a nota, a morte ocorreu por problemas de saúde já existentes antes da viagem.

“Segundo laudos médicos e exames complementares, o óbito ocorreu em decorrência de complicações de um quadro de saúde pré-existente, envolvendo principalmente o fígado”, diz a nota sobre o confeiteiro que faria 48 anos de idade nesta sexta-feira (17).

A família afirma ainda, na nota de esclarecimento, que o quadro de saúde de Júnior Vieira se agravou em decorrência de um acidente sofrido por ele na capital paulista.

“Nos últimos dias houve um agravamento do quadro clínico caracterizado por convulsões e dificuldade de respirar, que levaram à queda do paciente com consequente trauma na região occipital da cabeça e posterior sangramento interno grave”, diz o comunicado.

E finaliza: “Após vários exames neurológicos ao longo da internação, a morte cerebral foi confirmada pelas equipes médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no dia 12/1/2025”.

O corpo de Júnior Vieira será velado nesta quarta-feira (15) , das 9h às 15h, no Memorial Zelo, localizado na Rua Castelo Branco, 1.620, no Centro de Vila Velha. O sepultamento ocorrerá em seguida, no cemitério municipal, no mesmo bairro, na Rua Coronel Sodré s/n.

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