Como fazer sorvete em casa? Veja dicas de receitas e sabores

Tá calor? Veja dicas e receitas de sorvetes para refrescar Crédito: Canva

Fazer sorvete em casa é mais simples do que parece — e o melhor: você pode escolher os ingredientes, adaptar receitas ao seu gosto e criar sabores personalizados. Confira ideias para se refrescar nos dias quentes e ainda impressionar a família ou os amigos. Aprenda como preparar sorvete artesanal, descubra receitas fáceis e conheça os eletrodomésticos que tornam todo esse processo ainda mais prático.

Receitas de sorvete caseiro

Do sorvete de maracujá famoso no TikTok até dicas de receitas caseiras na sorveteira. Crédito: Canva

Sorvete de coco

Ingredientes

Meia xícara de coco ralado



200ml de leite



1 caixa de mistura para sorvete gelada por 12 horas



1 vidro de leite de coco



1 caixa de creme de Leite

Modo de Preparo

Segundo a Nestlé, para esse preparo basta seguir esses passos: pegue uma batedeira e adicione no bowl a mistura para sorvete. Bata por cerca de cinco minutos, ou até que o volume dobre.

Depois, adicione aos poucos o restante dos ingredientes enquanto continua batendo, até que eles fiquem bem incorporados e façam uma mistura homogênea.

Em seguida, hora de passar a mistura para um refratário de vidro grande e levar ao congelador por pelo menos 3 horas. E pronto, pode servir!



Sorvete proteico de manga com maracujá

Ingredientes

70g de Whey Protein ou proteína vegana

200g de manga



2 maracujás pequenos



Modo de preparo

Deixe a manga e o maracujá prontos para o preparo e congele

Leve ao processador, misturando com a proteína desejada até obter uma consistência cremosa

Sirva!



Sorvete de Pistache

Ingredientes

180g de pistache cru sem casca



200ml de creme de leite fresco



570ml de leite



180g de açúcar



50ml de óleo



Modo de preparo

Segundo a Tramontina , para fazer essa receita primeiro vamos separar os preparos da base do sorvete, pasta de pistache, processamento na sorveteira e finalização:

Base do sorvete

Adicione o leite, o creme de leite fresco e o açúcar em uma panela com o fogo baixo. Vá mexendo até o açúcar ficar diluído Desligue o fogo e reserve

Pasta de Pistache

Bata o pistache no liquidificador até virar uma farinha. Coloque o óleo e bata novamente até virar uma pasta dessa vez Desligue o liquidificador Acrescente a mistura da panela Bata de novo até misturar tudo

Processamento na Sorveteira

Hora de passar a mistura para a sorveteira e seguir as introduções do produto.

Finalização

Depois de ficar pronto, já pode servir! Se preferir, pode também colocar num pote hermético e comer mais tarde.

4 dicas para fazer sorvete caseiro

Congele bem o bowl da sorveteira com antecedência (caso ela não tenha compressor). Evite adicionar muita água (frutas com alto teor de água devem ser bem batidas ou cozidas antes).

Incorpore ar batendo bem a mistura, especialmente se não for usar a sorveteira.

Guarde em potes herméticos, cobrindo a superfície com plástico filme para evitar cristais de gelo.



Eletrodomésticos para fazer sorvete

Qual é a diferença entre Gelato, Sorvete e Sorbet?

Gelato, Sorbet ou sorvete? Confira as diferenças de preparo, resultado final e indicações. Crédito: Canva

Sorvete

O mais comum no Brasil. Sua base é comumente feita leite, creme de leite, açúcar ou até gemas de ovo. Outro diferencial é sua textura mais cremosa e aerada e o teor de gordura por volta de 10%, por conta do uso de creme de leite. Além disso, costuma ser mais frio do que o gelato. É indicado para quem prefere um doce cremoso, leve e com sabor marcante.

Gelato

A versão artesanal italiana do sorvete. Ele tem uma base de leite integral, menos creme de leite e raramente usa ovos. Sua textura é mais densa e macia e seu teor de gordura é mais baixo: entre 4 e 8%. Em sua produção, incorpora menos ar, sendo batido mais lentamente. É para quem busca um sabor mais intenso, menos doce e uma textura mais rica.

Sorbet (ou Sorbetto)

Refrescante, leve e sem leite. Sua base é água, fruta e açúcar, o que gera uma textura leve. Ele apresenta zero teor de gordura ou de origem animal em sua base. É prático de ser feito, com um ótimo custo-benefício e indicado para veganos, intolerantes à lactose ou para quem quer algo mais leve.

Fazer sorvete em casa é uma mistura de prazer, criatividade e sabor. Com os equipamentos certos e algumas receitas na manga, é possível matar o calor e personalizar do seu jeito, seja com morango, banana, sem lactose ou até proteico.