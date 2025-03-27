Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

Como fazer sorvete em casa? Veja dicas de receitas e sabores

Descubra o que é preciso para fazer o sorvete caseiro e saiba a diferença entre gelato, sorvete e sorbet

Publicado em 27 de Março de 2025 às 14:57

Públicado em 

27 mar 2025 às 14:57
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Tá calor? Veja dicas e receitas de sorvetes para refrescar Crédito: Canva
Fazer sorvete em casa é mais simples do que parece — e o melhor: você pode escolher os ingredientes, adaptar receitas ao seu gosto e criar sabores personalizados. Confira ideias para se refrescar nos dias quentes e ainda impressionar a família ou os amigos. Aprenda como preparar sorvete artesanal, descubra receitas fáceis e conheça os eletrodomésticos que tornam todo esse processo ainda mais prático.

Receitas de sorvete caseiro

Do sorvete de maracujá famoso no TikTok até dicas de receitas caseiras na sorveteira. Crédito: Canva

Sorvete de coco

Ingredientes
  • Meia xícara de coco ralado
  • 200ml de leite
  • 1 caixa de mistura para sorvete gelada por 12 horas
  • 1 vidro de leite de coco
  • 1 caixa de creme de Leite
Modo de Preparo
  1. Segundo a Nestlé, para esse preparo basta seguir esses passos: pegue uma batedeira e adicione no bowl a mistura para sorvete. Bata por cerca de cinco minutos, ou até que o volume dobre.
  2. Depois, adicione aos poucos o restante dos ingredientes enquanto continua batendo, até que eles fiquem bem incorporados e façam uma mistura homogênea.
  3. Em seguida, hora de passar a mistura para um refratário de vidro grande e levar ao congelador por pelo menos 3 horas. E pronto, pode servir!

Sorvete proteico de manga com maracujá

Ingredientes
  • 70g de Whey Protein ou proteína vegana
  • 200g de manga
  • 2 maracujás pequenos
Modo de preparo
  1. Deixe a manga e o maracujá prontos para o preparo e congele
  2. Leve ao processador, misturando com a proteína desejada até obter uma consistência cremosa
  3. Sirva!

Sorvete de Pistache

Ingredientes
  • 180g de pistache cru sem casca
  • 200ml de creme de leite fresco
  • 570ml de leite
  • 180g de açúcar
  • 50ml de óleo
Modo de preparo
Segundo a Tramontina, para fazer essa receita primeiro vamos separar os preparos da base do sorvete, pasta de pistache, processamento na sorveteira e finalização: 
Base do sorvete
  1. Adicione o leite, o creme de leite fresco e o açúcar em uma panela com o fogo baixo. 
  2. Vá mexendo até o açúcar ficar diluído
  3. Desligue o fogo e reserve
Pasta de Pistache
  1. Bata o pistache no liquidificador até virar uma farinha.
  2. Coloque o óleo e bata novamente até virar uma pasta dessa vez
  3. Desligue o liquidificador
  4. Acrescente a mistura da panela
  5. Bata de novo até misturar tudo
Processamento na Sorveteira
Hora de passar a mistura para a sorveteira e seguir as introduções do produto.
Finalização
Depois de ficar pronto, já pode servir! Se preferir, pode também colocar num pote hermético e comer mais tarde.

4 dicas para fazer sorvete caseiro

  1. Congele bem o bowl da sorveteira com antecedência (caso ela não tenha compressor).
  2. Evite adicionar muita água (frutas com alto teor de água devem ser bem batidas ou cozidas antes).
  3. Incorpore ar batendo bem a mistura, especialmente se não for usar a sorveteira.
  4. Guarde em potes herméticos, cobrindo a superfície com plástico filme para evitar cristais de gelo.

Eletrodomésticos para fazer sorvete

Produtos
Ninja Creami Sorveteira 127v

Ninja Creami Sorveteira 127v

Super indicada para quem quer textura profissional e praticidade.

Batedeira Planetária 700w 12 Velocidades Bp-03 Mondial

Batedeira Planetária 700w 12 Velocidades Bp-03 Mondial

Ajuda a incorporar ar na mistura, deixando o sorvete mais cremoso.

Multiprocessador Philco 9x1 1400W 220V

Multiprocessador Philco 9x1 1400W 220V

Indicada para triturar frutas congeladas e fazer sorvetes instantâneos (tipo “sorbet”).

Qual é a diferença entre Gelato, Sorvete e Sorbet?

Gelato, Sorbet ou sorvete? Confira as diferenças de preparo, resultado final e indicações. Crédito: Canva
Sorvete
O mais comum no Brasil. Sua base é comumente feita leite, creme de leite, açúcar ou até gemas de ovo. Outro diferencial é sua textura mais cremosa e aerada e o teor de gordura por volta de 10%, por conta do uso de creme de leite. Além disso, costuma ser mais frio do que o gelato. É indicado para quem prefere um doce cremoso, leve e com sabor marcante.
Gelato 
A versão artesanal italiana do sorvete. Ele tem uma base de leite integral, menos creme de leite e raramente usa ovos. Sua textura é mais densa e macia e seu teor de gordura é mais baixo: entre 4 e 8%. Em sua produção, incorpora menos ar, sendo batido mais lentamente. É para quem busca um sabor mais intenso, menos doce e uma textura mais rica.
Sorbet (ou Sorbetto)
Refrescante, leve e sem leite. Sua base é água, fruta e açúcar, o que gera uma textura leve. Ele apresenta zero teor de gordura ou de origem animal em sua base. É prático de ser feito, com um ótimo custo-benefício e indicado para veganos, intolerantes à lactose ou para quem quer algo mais leve.
Fazer sorvete em casa é uma mistura de prazer, criatividade e sabor. Com os equipamentos certos e algumas receitas na manga, é possível matar o calor e personalizar do seu jeito, seja com morango, banana, sem lactose ou até proteico.

Veja Também

Veja como escolher a batedeira ideal para sua cozinha

Itens de cozinha que são tendência para 2025

10 utensílios de cozinha mais vendidos para agilizar a sua rotina

Caro Leitor,

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos: 1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links. 2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais. 3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista. 4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

culinaria Receitas Cozinhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados