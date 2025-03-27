Como fazer sorvete em casa? Veja dicas de receitas e sabores

Receitas de sorvete caseiro
Sorvete de coco
- Meia xícara de coco ralado
- 200ml de leite
- 1 caixa de mistura para sorvete gelada por 12 horas
- 1 vidro de leite de coco
- 1 caixa de creme de Leite
- Segundo a Nestlé, para esse preparo basta seguir esses passos: pegue uma batedeira e adicione no bowl a mistura para sorvete. Bata por cerca de cinco minutos, ou até que o volume dobre.
- Depois, adicione aos poucos o restante dos ingredientes enquanto continua batendo, até que eles fiquem bem incorporados e façam uma mistura homogênea.
- Em seguida, hora de passar a mistura para um refratário de vidro grande e levar ao congelador por pelo menos 3 horas. E pronto, pode servir!
Sorvete proteico de manga com maracujá
- 70g de Whey Protein ou proteína vegana
- 200g de manga
- 2 maracujás pequenos
- Deixe a manga e o maracujá prontos para o preparo e congele
- Leve ao processador, misturando com a proteína desejada até obter uma consistência cremosa
- Sirva!
Sorvete de Pistache
- 180g de pistache cru sem casca
- 200ml de creme de leite fresco
- 570ml de leite
- 180g de açúcar
- 50ml de óleo
- Adicione o leite, o creme de leite fresco e o açúcar em uma panela com o fogo baixo.
- Vá mexendo até o açúcar ficar diluído
- Desligue o fogo e reserve
- Bata o pistache no liquidificador até virar uma farinha.
- Coloque o óleo e bata novamente até virar uma pasta dessa vez
- Desligue o liquidificador
- Acrescente a mistura da panela
- Bata de novo até misturar tudo
4 dicas para fazer sorvete caseiro
- Congele bem o bowl da sorveteira com antecedência (caso ela não tenha compressor).
- Evite adicionar muita água (frutas com alto teor de água devem ser bem batidas ou cozidas antes).
- Incorpore ar batendo bem a mistura, especialmente se não for usar a sorveteira.
- Guarde em potes herméticos, cobrindo a superfície com plástico filme para evitar cristais de gelo.
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