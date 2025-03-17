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Leonel Ximenes

Rede nacional de cafeterias chega ao Aeroporto de Vitória

Empresa tem mais de 180 lojas em 23 Estados e nove operações em aeroportos brasileiros

Publicado em 17 de Março de 2025 às 15:20

Públicado em 

17 mar 2025 às 15:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção, em 3D, de como ficará a unidade da Casa Bauducco no Aeroporto de Vitória
Projeção, em 3D, de como ficará a unidade da Casa Bauducco no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação
Será inaugurada nesta quinta-feira (20), no Aeroporto de Vitória, uma unidade da rede de cafeterias Casa Bauducco, que conta com mais de 180 lojas em 23 Estados. A franquia do aeroporto, localizada na área de embarque, é uma das nove operações da rede em aeroportos do Brasil, como Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Confins (MG).
Além do tradicional panetone, o novo espaço, que funcionará durante 24 horas diariamente, conta com um cardápio com receitas italianas tradicionais e releituras de produtos artesanais.
Entre as opções, destacam-se as focaccias e os cafés especiais preparados com grãos selecionados de uma fazenda de Minas Gerais.

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Com novo projeto arquitetônico, a Casa Bauducco se inspira em elementos que remetem à cultura italiana, a raiz do empreendimento - a identidade visual buscou referências culturais diretamente em Turim, cidade natal do fundador da marca, Carlo Bauducco.
“Desde a primeira loja repaginada no Shopping Eldorado, em São Paulo, já temos mais de 15 unidades com o novo layout, incluindo a do Aeroporto de Vitória. O foco do reposicionamento é proporcionar aos consumidores um ambiente que transmita o sentimento de ‘casa’, com um espaço acolhedor e contemporâneo, criando uma experiência única de pausa”, explica Denise Imamura, gerente executiva de Marketing da Casa Bauducco.
Nos próximos anos, a rede pretende ampliar sua expansão e alcançar 500 lojas em todo o país. A unidade do Aeroporto de Vitória é a quarta filial da Bauducco no Espírito Santo. As outras três estão localizadas em shoppings.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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