Rede nacional de cafeterias chega ao Aeroporto de Vitória

Projeção, em 3D, de como ficará a unidade da Casa Bauducco no Aeroporto de Vitória Crédito: Divulgação

Será inaugurada nesta quinta-feira (20), no Aeroporto de Vitória , uma unidade da rede de cafeterias Casa Bauducco, que conta com mais de 180 lojas em 23 Estados. A franquia do aeroporto, localizada na área de embarque, é uma das nove operações da rede em aeroportos do Brasil, como Guarulhos (SP), Brasília (DF) e Confins (MG).

Além do tradicional panetone, o novo espaço, que funcionará durante 24 horas diariamente, conta com um cardápio com receitas italianas tradicionais e releituras de produtos artesanais.

Entre as opções, destacam-se as focaccias e os cafés especiais preparados com grãos selecionados de uma fazenda de Minas Gerais

Com novo projeto arquitetônico, a Casa Bauducco se inspira em elementos que remetem à cultura italiana, a raiz do empreendimento - a identidade visual buscou referências culturais diretamente em Turim, cidade natal do fundador da marca, Carlo Bauducco.

“Desde a primeira loja repaginada no Shopping Eldorado, em São Paulo, já temos mais de 15 unidades com o novo layout, incluindo a do Aeroporto de Vitória. O foco do reposicionamento é proporcionar aos consumidores um ambiente que transmita o sentimento de ‘casa’, com um espaço acolhedor e contemporâneo, criando uma experiência única de pausa”, explica Denise Imamura, gerente executiva de Marketing da Casa Bauducco.