Confira os filmes selecionados para o FestCine Pedra Azul

Foram mais de 1.500 projetos inscritos de 98 países; festival acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, com entrada gratuita

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 16:00

Curta-metragem Dependências Crédito: Divulgação

A Região Serrana do Espírito Santo vai voltar a se transformar em cenário para o encontro entre o cinema e a natureza exuberante da região, no 7º FestCine Pedra Azul. Para esta edição, que acontece entre os dias 24 e 27 de setembro, o festival recebeu 1.552 inscrições, de 98 países, e, destes, vai apresentar ao público 45 filmes nacionais selecionados entre documentários, animações, curtas e longas-metragens, a serem exibidos gratuitamente no Hotel Vista Azul. Em breve, serão divulgados ainda os 35 filmes internacionais selecionados, que não serão exibidos na programação, mas também vão concorrer ao Troféu Rota do Lagarto.

A curadoria reforça o cinema como linguagem artística capaz de projetar histórias, provocar reflexões e valorizar a produção contemporânea.

O início do festival acontece no dia 24 de setembro, às 10h, no Hotel Vista Azul, com a exibição dos documentários selecionados. Estão na lista A Dita Filha de Claudia Wonder (SP), de Wallie Ruy; As Cores e Amores de Lore (SP), de Jorge Bodanzky; e Não haverá mais História sem Nós (PA), de Priscilla Brasil, entre outros títulos que mergulham na força das narrativas visuais.

Na quinta-feira, 25, também no Auditório Eliezer Batista, no Hotel Vista Azul, às 10h, acontece o ‘Projeto Escola’, uma sessão especial para alunos do ensino fundamental com Palestra Sicoob. Às 11h, os holofotes se voltam para as animações, com produções de diversos cantos do país como Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Simultaneamente, às 13h, no Auditório Erling Lorentzen, acontece a Oficina de Cinema com Roney Villela, Vanessa Lynx e Roberto Birindelli. À noite, às 20h, no Aroso Paço Hotel, é a vez de exibir e homenagear os 27 anos do filme Central do Brasil, com a presença do ator Vinícius de Oliveira, eternizado como Josué, e a entrega do troféu Rota do Lagarto a ele.

Alex Reis e Marcoz Gomez, organizadores do FestCine Pedra Azul Crédito: Divulgação

Na sexta-feira, 26 de setembro, o FestCine Pedra Azul terá mais um dia de atividades. A programação no Hotel Vista Azul começa às 10h, no Auditório Eliezer Batista, com a continuação da mostra competitiva de curtas-metragens selecionados. Já à noite, a programação segue para o Aroso Paço Hotel, onde, a partir das 20h, acontecerá a homenagem do festival a um artista brasileiro, que receberá o troféu Rota do Lagarto em reconhecimento à sua trajetória no cinema, teatro e televisão. A celebração será seguida de coquetel para convidados. E encerrando a programação do dia, o Ronchi Pub recebe, às 22h, o show exclusivo do músico Rodrigo Santos, ex-integrante do Barão Vermelho, que leva à serra capixaba uma apresentação especial para o público do festival.

O sábado, 27 de setembro, marca o encerramento do 7º FestCine Pedra Azul com uma programação especial e intensa. As atividades começam às 9h, no Auditório Eliezer Batista do Hotel Vista Azul, com a exibição dos longas-metragens selecionados em competição. A mostra se estende ao longo do dia, até o encerramento previsto para as 17h30.

Já a tarde será de muito conhecimento e bate-papo. É que o Auditório Erling Lorentzen recebe quatro palestras especiais com temas que vão desde “Música, Dependência Química e Superação” a “Mudanças do Clima e Sustentabilidade: E eu com isso?”; “Cinema e Psicanálise: Análise Fílmica” e muito mais.

E a partir das 20h, o Salão Nobre do Aroso Paço Hotel será palco da cerimônia oficial de premiação, com os vencedores das categorias competitivas nacionais e internacionais recebendo o troféu Rota do Lagarto, na consolidação e reconhecimento de suas obras e talento. A ocasião também será marcada por homenagem especial ao professor e escritor João Candido Portinari, acompanhada de programação artística que une música e humor: o cantor Rodrigo Santos apresenta um pocket show exclusivo, enquanto os comediantes Chiara Pascotini e Marcelo Smigol levam o stand-up ao palco, garantindo um clima descontraído para encerrar os quatro dias de festival.

Longa-metragem Enquanto o Céu Não Me Espera Crédito: DIvulgação

Segundo os organizadores Alex Reis e Marcoz Gomez, da Tower Filmes, o festival reafirma sua vocação como espaço de integração cultural. “O FestCine Pedra Azul nasceu para aproximar o cinema do público e criar uma atmosfera de diálogo entre diferentes artes. Receber filmes de quase 100 países mostra que Pedra Azul já está no mapa do cinema mundial e isso é motivo de celebração”, destacam.

DOCUMENTÁRIO

A Dita Filha de Claudia Wonder - Direção: Wallie Ruy (SP)

Acorda, Cajueiro! - Direção: Guga Carvalho (PI)

As Cores e Amores de Lore - Direção: Jorge Bodanzky (SP)

Benzô - Direção: Letícia Andra (SP)

Cerne - Direção: Rafaê (RJ)

Intervenção - Direção: Gustavo Ribeiro (SP)

Julião, filhos da praia - Direção: Mônica Mac Dowell (RN)

Maçãs no escuro - Direção: Tiago A. Neves (SP)

Mama - Africanos em São Paulo - Direção: Rafael Aquino (SP)

Não haverá mais história sem nós - Direção: Priscilla Brasil (PA)

Neon - Direção: Daniel Luciancencov Petrillo (SP)

Paradiso de Aníbal - Direção: Diego Baraldi (MT)

Um homem sem rosto resiste - Direção: Luiz Gonçalves (GO)

Vozes do Território - Terra Indígena Piaçaguera - Direção: Diana Freixo (SP)

Documentário As cores e Amores Crédito: Divulgação

ANIMAÇÃO

Caguaçu - Direção: Graffiti com Pipoca Collective (SP)

Cheia - Direção: Wayner Tristão (RJ)

Divagar - Direção: Lupa Silva (RN)

Finito - Direção: Giorgio Vinicius Casetta (GO)

Hoje Eu Só Volto Amanhã - Direção: Diego Lacerda (PE)

Homofonia - Direção: Lincoln Fortes (SP)

Mundinho - Direção: Gui Oller, Pipo Brandão e Ricky Godoy (SP)

O Sonho de Clarice - Direção: Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho (DF)

PiOinc - Direção: Alex Ribondi e Ricardo Makoto (DF)

Posso Contar Nos Dedos - Direção: Victória Kaminski (RS)

Reciclos - Direção: Diego Guerra (RJ)

CURTA-METRAGEM

Bença - Direção: Mano Cappu (PR)

Caído - Direção: Alexandre Estevanato (SP)

Dependências - Direção: Luisa Arraes (RJ)

Deixa - Direção: Mariana Jaspe (RJ)

Descamar - Direção: Nicolau (DF)

Dois Bois - Direção: Perseu Azul Safi Leal (MT)

Entrega - Direção: Luiz Azambuja e Pedro Presser (RS)

Farol Alto - Direção: Brunno Bimbati (SP)

Linda do Rosário - Direção: Vladimir Seixas (RJ)

Memórias Enferrujadas - Ressonâncias - Direção: Tayhú Wieser (RS)

O Céu Não Sabe Meu Nome - Direção: Carol AÓ (SP)

Os Cravos - Direção: Renan Amaral (ES)

Solange Não Veio Hoje - Direção: Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter (RJ)

Terminal - Direção: Getsemane Silva e Guilherme Bacalhao (DF)

Vinil Riscado - Direção: Sara Engelhardt (ES)

Windows - Direção: Pedro Gandolla (SP)

Xarpi - Direção: Rafael Lobo (DF)

LONGA-METRAGEM

A Flor da Gigóia - Direção: Ivo Schergl Jr. (RJ)

Enquanto o Céu Não Me Espera - Direção: Christiane Garcia (AM)

Eu, Nirvana - Direção: Roger Elarrat (PA)

Floresta de Fitas - Direção: Priscilla Barrak Ermel (SP)

Inventário de Imagens Perdidas - Direção: Gustavo Galvão (SP)

