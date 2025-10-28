Cinema

5 filmes mais esperados que entram em cartaz no Brasil em novembro

Entre dramas envolventes, aventuras e tramas que brincam com o inesperado, o mês chega como uma celebração à sétima arte

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:40

Histórias intensas, mundos imaginários e emoções à flor da pele marcam os lançamentos que entram no cinema no mês de novembro Crédito: Imagem: Shift Drive | Shutterstock

Novembro promete agitar as salas de cinema brasileiras com estreias aguardadas por fãs de todos os gêneros. Histórias intensas, mundos imaginários e emoções à flor da pele marcam o calendário, com grandes nomes nacionais e internacionais retornando às telas. Cada título traz um convite diferente: seja para se emocionar, refletir ou apenas se surpreender.

Entre dramas envolventes, aventuras cheias de ritmo e tramas que brincam com o inesperado, o mês chega como uma celebração à sétima arte. O público será presenteado com produções que combinam criatividade, elenco de peso e direções marcantes — todas prontas para conquistar corações e gerar conversa após os créditos.

A seguir, veja os 5 filmes mais esperados que entram em cartaz no Brasil em novembro!

1. O Agente Secreto – 06/11

Em “O Agente Secreto”, um professor busca uma vida tranquila em Recife, mas acaba envolvido em um jogo político e pessoal intenso Crédito: Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, o mesmo de “Aquarius” e “Bacurau”, “O Agente Secreto” se passa no Brasil de 1977. A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que deixa São Paulo em busca de uma vida pacata em Recife. A tentativa de fuga, porém, o leva direto para o centro do caos que sempre tentou evitar.

Entre o barulho do Carnaval e a vigilância constante dos vizinhos, o protagonista percebe que seu passado ainda o persegue. Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido completam o elenco de um drama denso, carregado de tensão. Com uma estética típica de Mendonça Filho, o filme promete unir o olhar político à emoção pessoal, retratando o Brasil de forma profunda.

2. Truque de Mestre: O 3º Ato – 13/11

Em “Truque de Mestre: O 3º Ato”, o grupo de ilusionistas retorna para um novo golpe repleto de truques e reviravoltas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes

Sob a direção de Ruben Fleischer, o terceiro capítulo da saga traz de volta o quarteto de ilusionistas liderado por J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg). Ao lado de Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan), o grupo encara uma nova missão: recuperar a joia mais valiosa do mundo e expor uma empresa corrupta que lava dinheiro para criminosos.

O roteiro, assinado por Michael Lesslie, adiciona novos personagens e uma trama ainda mais ambiciosa. A mistura de aventura e comédia segue presente, mas agora o tom é mais maduro, com truques que desafiam a lógica e viradas surpreendentes. Para quem gosta de enigmas e ritmo acelerado, “Truque de Mestre: O 3º Ato” promete diversão garantida e um espetáculo digno de aplausos.

3. Wicked: Parte II – 20/11

No filme “Wicked: Parte II”, as bruxas Glinda e Elphaba enfrentam as consequências de suas escolhas em Oz Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Com direção de Jon M. Chu, “Wicked: Parte II” encerra a história não contada das bruxas de Oz. Elphaba (Cynthia Erivo), agora vista como a temida Bruxa Má do Oeste, vive escondida na floresta, enquanto Glinda (Ariana Grande) desfruta do prestígio e do amor popular como a Bruxa Boa. Separadas por escolhas e destinos, ambas enfrentam o peso de suas decisões.

O roteiro de Winnie Holzman e Gregory Maguire adapta a segunda metade do famoso musical da Broadway, prometendo emoções intensas e grandes números musicais. Quando uma garota do Kansas surge inesperadamente, as antigas rivais precisam se unir novamente diante de uma ameaça que muda tudo. Magia , amizade e perdão se misturam neste desfecho aguardado por fãs do gênero.

4. O Sobrevivente – 20/11

Em “O Sobrevivente”, um homem participa de um reality mortal para salvar sua filha em um futuro distópico Crédito: Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures

Dirigido por Edgar Wright, “O Sobrevivente” é uma adaptação moderna de “The Running Man”, romance de Stephen King assinado sob o pseudônimo Richard Bachman. No enredo, Ben Richards (Glen Powell) participa de um reality mortal em um futuro distópico, transmitido para todo o país. Se conseguir sobreviver 30 dias a caçadores profissionais, ele ganha o prêmio que pode salvar sua filha doente.

Com Josh Brolin e Michael Cera no elenco, o filme combina ação intensa, crítica social e estética eletrizante. Wright transforma o enredo em uma reflexão sobre espetáculo e violência, abordando a manipulação da mídia e a degradação humana. Um retrato sombrio do entretenimento levado ao extremo — e uma das estreias mais comentadas do mês.

5. Bugonia – 27/11

No filme “Bugonia”, dois conspiracionistas sequestram uma executiva acreditando que ela é uma alienígena prestes a destruir a Terra Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

Sob o comando do cineasta Yorgos Lanthimos, vencedor do Oscar por “Pobres Criaturas”, “Bugonia” traz novamente Emma Stone em mais uma parceria que já se tornou marca registrada. Inspirado no longa sul-coreano “Save the Green Planet” (2003), o filme apresenta dois jovens conspiracionistas que sequestram uma poderosa executiva, acreditando que ela é uma alienígena prestes a destruir a Terra.

O elenco também conta com Jesse Plemons, vencedor de Cannes por “Tipos de Gentileza”, além de Alicia Silverstone e Aidan Delbis. Com humor ácido e um toque de ficção científica, o longa promete o equilíbrio característico de Lanthimos entre o bizarro e o provocador. “Bugonia” chega aos cinemas brasileiros encerrando o mês com a promessa de ser uma das produções mais originais e comentadas do ano.