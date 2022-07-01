Pedra Azul: saiba o que provar nos novos restaurantes da região

Estamos no auge da temporada de inverno em Pedra Azul e o circuito gastronômico da região está recheado de novidades. Com a retomada dos restaurantes, não faltam lugares inéditos para visitar por lá.
Selecionamos cinco deles, e a lista ficou sortida, trazendo desde o restaurante de cozinha contemporânea até a casa de fondue - que tem tudo a ver com o clima congelante no entorno do Lagarto.
Nossa dica de passeio pelas delícias regionais começa na Fazenda Fjordland, onde há dois meses foi aberta a Lótus Azul. O visual é um dos mais incríveis da Rota do Lagarto. Ao final dela, passando pelo Quadrado de São Paulinho, a Blu Gelatos é ponto de parada para uma sobremesa e está de casa nova.
Também por ali vale acessar a recém-criada Rota Azul até o Sítio do Lagarto, que celebra a cozinha dos imigrantes, ou seguir até a Rota do Carmo para conhecer o restaurante Chez Moises, na Fazenda Camocim, onde é produzido o célebre café do jacu.
No Vale da Pedra, a novidade é um food park que tem como convidado o restaurante argentino La Dolina. Conheça a seguir parte dos ambientes e alguns destaques dos cardápios.
5 NOVOS ENDEREÇOS PARA VISITAR EM PEDRA AZUL
COZINHA DE IMIGRANTES
Inaugurado em maio, o Pedra Azul Food Park levou para a região a parrilha argentina do La Dolina, famosa em Vitória. No restaurante convidado, vale provar das "tablas" de carnes e legumes (a partir de R$ 145) e de novidades como a linguiça apimentada em molho de tomate e purê de batata defumado (R$ 55) e a provoleta com chimichurri e tomate assado (R$ 46/foto). O local tem cerveja artesanal capixaba (Bigstep) e espaço kids, abrindo para almoço e jantar. Rua Nona Elvira Peterle Modolo, Vale da Pedra. O acesso é pela BR-262. Mais informações: @pafoodpark (Instagram). FOTO: La Dolina/Divulgação
Templo do café especial na Rota do Carmo, a Fazenda Camocim acaba de ganhar um restaurante, o Chez Moises, que se junta à cafeteria do local na charmosa Casa Camocim. Quem dirige a cozinha do novo espaço é o chef Fabio Lunz, que em Cachoeiro comanda o Origem Gastronomia Brasileira e em Pedra Azul é sócio do Origem Gastronomia & Café, na Villa Uliana. O cardápio autoral, que mistura influências de Brasil, Itália e França, traz como sugestões ravióli de abóbora com molho sugo e salmão grelhado (R$ 105/foto) e musseline de queijos com filé e molho de cogumelos (R$ 105), ambos individuais. Acesso no Km 91 da BR-262. Mais informações: @chezmoisesrestaurant (Instagram). FOTO: André Fachetti
Aberta há dois meses, a Lótus Azul é uma aconchegante casa de fondue na Fazenda Fjordland, onde até pouco tempo existia a cavalgada ecológica, hoje extinta. Além de vinhos, drinques e comidinhas, como a toast de banana com doce de leite e granola, uma pedida por lá é o fondue. O combo para casal com o de queijo (servido com pães, legumes e linguiça) e o de chocolate (com frutas, marshmallow e waffle) sai a R$ 395. Rota do Lagarto, Km 2,2. Reservas e mais informações: (27) 99884-8050. FOTO: Aline Betini
A Blu Gelatos já é conhecida na região mas desde o final de fevereiro está de casa nova, perto da Rota do Lagarto, na área conhecida como Quadrado de São Paulinho. A gelateria fica ao lado da Botika Lab, loja da fábrica de kombuchas Lab, e é um bom lugar para comer sobremesas. Entre as opções há brownie de chocolate belga com gelato e calda (R$ 30/foto), cocada quentinha servida com gelato e calda (R$ 25) e uma elogiada banana split, feita com a fruta caramelizada (R$ 40). Rodovia Geraldo Sartório, Km 69. Mais informações: @blugelatos (Instagram). FOTO: Blu/Divulgação
O Sítio do Lagarto fica na Rota Azul, a mais nova de Pedra Azul, a 1km da Rodovia Geraldo Sartório. Em sua imponente casa de madeira são servidos, das 10h às 21h, cafés, doces, bolos, caldinhos, risotos, massas e tábuas de frios ao estilo dos imigrantes italianos. Um dos destaques é o Caldo Capixaba, de batata inglesa com bacon, frango desfiado e milho verde (R$ 32/foto). Na lojinha são vendidos pães, geleias e cachaças de produção própria, e o sítio tem opções de lazer para crianças. Rota Azul, Km 1. Mais informações: (27) 99854-1909. FOTO: Marcela Zambom