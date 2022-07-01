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Fim de semana

Pommerbier: festival de cervejas é atração em Santa Maria de Jetibá

Cervejarias artesanais de todo o Estado estarão presentes no evento, que terá ainda feira de produtos do agroturismo e shows gratuitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 12:37

Não há mais dúvidas de que a cerveja artesanal caiu no gosto dos capixabas, afinal, é grande (e aumenta cada vez mais) a quantidade de cervejarias produzindo bons rótulos no Estado. Algumas delas estarão presentes no Pommerbier – Festival da Cerveja de Santa Maria de Jetibá, que acontece neste fim de semana. 
O festival começa nesta sexta-feira, 1º de julho, e segue até domingo (3), no estacionamento da Igreja Luterana da cidade. A entrada é gratuita e haverá ainda shows musicais e apresentações culturais e de danças folclóricas. 
O Pommerbier vai contar com a participação das cervejarias Berger Bier, Teresense, Três Santas, White Tiger, Barba Ruiva, Azzurra, Bello Monti, Loveland, Fatto a Mano, Casca Grossa, Sathler Moro, entre outras.
Cervejas artesanais
O festival Pommerbier reunirá cervejarias de todo o Estado Crédito: Aderes/Divulgação
Além da cerveja artesanal, os visitantes também poderão conferir produtos de outros segmentos da gastronomia, como chocolate, embutidos, café, biscoitos e cachaça. O artesanato também fará parte do evento, que reunirá ao todo 100 proprietários de pequenos negócios.
O diretor técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli, ressaltou que o objetivo do evento é conectar esses empreendedores ao público. “Isso é feito proporcionando espaços para que eles possam divulgar e vender seus produtos”, disse.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEXTA-FEIRA - 1º de julho 
  • 17h – Abertura oficial
  • 18h – Apresentação de Amigos Trombonistas das Comunidades de Recreio, Santa Luzia, Da Fé e Esperança
  • 19h – Thiago e Betho
  • 21h – Márcia Helena e Massu
  • 23h – Encerramento das atividades
SÁBADO - 2 de julho
  • 15h - Abertura 
  • 12h –Apresentação de danças folclóricas
  • 13h – Apresentação cultural
  • 14h – Apresentação de danças folclóricas
  • 18h – Banda Merak
  • 21h – Banda Ângulo Vertical
  • 23h – Encerramento 
DOMINGO - 3 de julho
  • 11h - Abertura ao público
  • Das 12h às 16h – Apresentação de danças folclóricas
  • 16h - Edi Xavier e Leandro
  • 18h - Banda Soul Pop
  • 20h – Encerramento 
POMMERBIER - FESTIVAL DA CERVEJA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Quando: de 1º (sexta) a 3 de julho (domingo)
Onde: no estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá
Atrações: cervejarias de Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova do imigrante e Ibatiba, shows musicais, apresentações culturais, danças folclóricas e feira com produtos do agroturismo 
Mais informações: (27) 3636-8565 (Aderes)
Entrada gratuita.
Realização: TCI, com apoio do Governo do Estado, por meio da Aderes, além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.

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