Pommerbier: festival de cervejas é atração em Santa Maria de Jetibá

Não há mais dúvidas de que a cerveja artesanal caiu no gosto dos capixabas, afinal, é grande (e aumenta cada vez mais) a quantidade de cervejarias produzindo bons rótulos no Estado. Algumas delas estarão presentes no Pommerbier – Festival da Cerveja de Santa Maria de Jetibá, que acontece neste fim de semana.

O festival começa nesta sexta-feira, 1º de julho, e segue até domingo (3), no estacionamento da Igreja Luterana da cidade. A entrada é gratuita e haverá ainda shows musicais e apresentações culturais e de danças folclóricas.

O Pommerbier vai contar com a participação das cervejarias Berger Bier, Teresense, Três Santas, White Tiger, Barba Ruiva, Azzurra, Bello Monti, Loveland, Fatto a Mano, Casca Grossa, Sathler Moro, entre outras.

O festival Pommerbier reunirá cervejarias de todo o Estado Crédito: Aderes/Divulgação

Além da cerveja artesanal, os visitantes também poderão conferir produtos de outros segmentos da gastronomia, como chocolate, embutidos, café, biscoitos e cachaça. O artesanato também fará parte do evento, que reunirá ao todo 100 proprietários de pequenos negócios.

O diretor técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli, ressaltou que o objetivo do evento é conectar esses empreendedores ao público. “Isso é feito proporcionando espaços para que eles possam divulgar e vender seus produtos”, disse.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL

SEXTA-FEIRA - 1º de julho

17h – Abertura oficial



18h – Apresentação de Amigos Trombonistas das Comunidades de Recreio, Santa Luzia, Da Fé e Esperança



19h – Thiago e Betho



21h – Márcia Helena e Massu



23h – Encerramento das atividades

SÁBADO - 2 de julho

15h - Abertura



12h –Apresentação de danças folclóricas



13h – Apresentação cultural



14h – Apresentação de danças folclóricas



18h – Banda Merak



21h – Banda Ângulo Vertical



23h – Encerramento



DOMINGO - 3 de julho

11h - Abertura ao público



Das 12h às 16h – Apresentação de danças folclóricas



16h - Edi Xavier e Leandro



18h - Banda Soul Pop



20h – Encerramento

