Pommerbier: festival de cervejas é atração em Santa Maria de Jetibá

Não há mais dúvidas de que a cerveja artesanal caiu no gosto dos capixabas, afinal, é grande (e aumenta cada vez mais) a quantidade de cervejarias produzindo bons rótulos no Estado. Algumas delas estarão presentes no Pommerbier – Festival da Cerveja de Santa Maria de Jetibá, que acontece neste fim de semana.
O festival começa nesta sexta-feira, 1º de julho, e segue até domingo (3), no estacionamento da Igreja Luterana da cidade. A entrada é gratuita e haverá ainda shows musicais e apresentações culturais e de danças folclóricas.
O Pommerbier vai contar com a participação das cervejarias Berger Bier, Teresense, Três Santas, White Tiger, Barba Ruiva, Azzurra, Bello Monti, Loveland, Fatto a Mano, Casca Grossa, Sathler Moro, entre outras.
Além da cerveja artesanal, os visitantes também poderão conferir produtos de outros segmentos da gastronomia, como chocolate, embutidos, café, biscoitos e cachaça. O artesanato também fará parte do evento, que reunirá ao todo 100 proprietários de pequenos negócios.
O diretor técnico da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), Hugo Tofoli, ressaltou que o objetivo do evento é conectar esses empreendedores ao público. “Isso é feito proporcionando espaços para que eles possam divulgar e vender seus produtos”, disse.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CULTURAL
SEXTA-FEIRA - 1º de julho
- 17h – Abertura oficial
- 18h – Apresentação de Amigos Trombonistas das Comunidades de Recreio, Santa Luzia, Da Fé e Esperança
- 19h – Thiago e Betho
- 21h – Márcia Helena e Massu
- 23h – Encerramento das atividades
SÁBADO - 2 de julho
- 15h - Abertura
- 12h –Apresentação de danças folclóricas
- 13h – Apresentação cultural
- 14h – Apresentação de danças folclóricas
- 18h – Banda Merak
- 21h – Banda Ângulo Vertical
- 23h – Encerramento
DOMINGO - 3 de julho
- 11h - Abertura ao público
- Das 12h às 16h – Apresentação de danças folclóricas
- 16h - Edi Xavier e Leandro
- 18h - Banda Soul Pop
- 20h – Encerramento
POMMERBIER - FESTIVAL DA CERVEJA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Quando: de 1º (sexta) a 3 de julho (domingo)
Onde: no estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá
Atrações: cervejarias de Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova do imigrante e Ibatiba, shows musicais, apresentações culturais, danças folclóricas e feira com produtos do agroturismo
Mais informações: (27) 3636-8565 (Aderes)
Entrada gratuita.
Realização: TCI, com apoio do Governo do Estado, por meio da Aderes, além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.
Quando: de 1º (sexta) a 3 de julho (domingo)
Onde: no estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá
Atrações: cervejarias de Santa Teresa, Domingos Martins, Venda Nova do imigrante e Ibatiba, shows musicais, apresentações culturais, danças folclóricas e feira com produtos do agroturismo
Mais informações: (27) 3636-8565 (Aderes)
Entrada gratuita.
Realização: TCI, com apoio do Governo do Estado, por meio da Aderes, além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.