Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conceição da Barra

Maior moqueca do mundo será feita sábado (2) na Festa dos Pescadores

Receita com 600kg de peixe será preparada por 20 voluntários e a porção será vendida por R$ 20 no evento, que acontece até domingo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 20:23

Tradição em Conceição da Barra, no Norte do Estado, a Festa dos Pescadores vai celebrar São Pedro, de 29 de junho a 3 de julho, com procissão marítima, missa, festival de forró, concurso de quadrilha, shows musicais e uma atração gastronômica de peso: a maior moqueca capixaba do mundo, cuja venda será beneficente.
A versão gigante do prato virou atração da festa pela primeira vez  em 2018, por iniciativa do moquequeiro e empresário Roberto Malacarne, que é o atual secretário de Cultura e Turismo do município. "Foi uma forma que encontramos de valorizar ainda mais a Festa de São Pedro e também a nossa culinária", explica.
Para preparar a moqueca este ano, Malacarne encomendou às Paneleiras de Goiabeiras a confecção de uma panela de barro com um metro e quarenta centímetros de diâmetro. Segundo noticiou o colunista Leonel Ximenes, o artefato deve ultrapassar em sete centímetros a medida da panela anterior, feita em 2019, quando entrou para o Livro dos Recordes
Moqueca capixaba de peixe com acompanhamentos
Moqueca capixaba, arroz e pirão Crédito: Marcelo Moryan
A receita da moqueca gigante com pirão e arroz, que serão preparados e servidos no sábado, 2 de julho, inclui 600kg de peixe (cação), 120kg de cebola, 200kg de tomate, 15kg de alho, 5kg de corante (urucum), 15 litros de azeite, 50kg de farinha de mandioca, 120kg de arroz, 100 maços de coentro, 80 maços de cebolinha, 20kg de limão e sal a gosto. 
O preparo do prato, na Praça Maristela de Almeida Serra, no Cais da Barra, terá início às 7h30 da manhã e envolverá 20 voluntários, liderados por Roberto Malacarne e pelo chef Felipe Zanelato. A previsão é servi-lo às 11h30, e cada porção, individual, custará R$ 20 (moqueca de peixe + pirão + arroz). A quantidade foi estimada para aproximadamente 3 mil pessoas. 

MOQUECA BENEFICENTE

Os tíquetes poderão ser adquiridos no dia e no local do evento, mas podem ser comprados com antecedência em alguns pontos da cidade, como as lojas Passo Calçados e Na Onda, além do restaurante Casarão e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição - à qual será revertido o valor arrecadado com a venda da moqueca. 
Na Praça da Moqueca, como será chamado o local durante a festa, haverá também barraquinhas cm artesanato e comidas típicas da região, como doces, compotas e produtos à base de mandioca, como o tradicional beiju. 

600 quilos de peixe

É a quantidade utilizada na maior moqueca do mundo
Em quatro dos cinco dias de festa, haverá shows musicais com atrações locais e com o cantor Amado Batista, que se apresenta na quinta (30). No quarta (29), Dia de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, a grande atração é a procissão marítima, depois da qual será feita a queima simbólica da maior panela de barro do mundo.  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES

QUARTA-FEIRA (29/06) 
  • 5h - Alvorada com a Banda Musical Por do Sol
  • 8h - Hasteamento dos pavilhões na sede da Colônia de Pescadores Z-1
  • 9h30 - Procissão com a imagem de São Pedro, saindo da Colônia de Pescadores (APMCC)
  • 19h - Missa em homenagem a São Pedro na Igreja Matriz
QUINTA-FEIRA (30/06)
  • Praia do Farol:
  • 19h - Abertura oficial da festa
  • 19h - Show com Rasthasom 
  • 21h30 - Show com Amado Batista
  • 23h30 - Show com Oziel de Mel
O cantor Amado Batista
Amado Batista canta na Praia do Farol Crédito: Site oficial | Amado Batista / The Music Journal
SEXTA-FEIRA (1/07)
  • Praça São Pedro/Praça da Moqueca:
  • 18h - Abertura oficial da festa com apresentação cultural
  • 20h - Show com a banda Forró Raiz
  • 22h - Show com Dan Rocha
  • 0h - Claudinho dos Teclados
SÁBADO (2/07)
  • Praça da Moqueca:
  • 7h30 - Abertura da Praça da Moqueca e início da preparação da maior moqueca do mundo
  • 10h - Show com Paulinho Soares
  • 11h30 - Horário previsto para servir a moqueca
  • 12h - Show com Agitus
  • Praça São Pedro: 
  • 17h - Concurso de quadrilha das escolas
  • 20h - Show com Blac Fox
  • Show com Althair e Alexandre
  • 0h - Show com Forró Fogumano
DOMINGO (3/07)
  • Praça São Pedro
  • 14h - Louvor dos Pescadores (Igreja Batista Reino)
  • 16h - Tarde de lazer com brincadeiras recreativas (APMCC)
  • 18h - Resultado do concurso de quadrilhas
  • 18h30 - Festival de Forró
  • 21h - Show com a banda Chamego
  • 0h - Encerramento
FESTA DOS PESCADORES EM CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 29 de junho a 3 de julho no Centro de Conceição da Barra
Atrações gratuitas: procissão marítima, missa, concurso de quadrilhas, festival de forró, tarde de lazer e shows musicais 
Moqueca beneficente: R$ 20 a porção. Venda antecipada: Passo Calçados, Na Onda, Casarão e Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

Veja Também

Maior panela de barro do mundo bate recorde por 7 cm no ES

Petiscos, drinques e samba são atrações de novo botequim na Serra

Roda de Boteco 2022: conheça os 40 bares e petiscos do festival

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Conceição da Barra Gastronomia Moqueca Capixaba são pedro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados