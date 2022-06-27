Maior moqueca do mundo será feita sábado (2) na Festa dos Pescadores

Tradição em Conceição da Barra, no Norte do Estado, a Festa dos Pescadores vai celebrar São Pedro, de 29 de junho a 3 de julho, com procissão marítima, missa, festival de forró, concurso de quadrilha, shows musicais e uma atração gastronômica de peso: a maior moqueca capixaba do mundo, cuja venda será beneficente.
A versão gigante do prato virou atração da festa pela primeira vez em 2018, por iniciativa do moquequeiro e empresário Roberto Malacarne, que é o atual secretário de Cultura e Turismo do município. "Foi uma forma que encontramos de valorizar ainda mais a Festa de São Pedro e também a nossa culinária", explica.
Para preparar a moqueca este ano, Malacarne encomendou às Paneleiras de Goiabeiras a confecção de uma panela de barro com um metro e quarenta centímetros de diâmetro. Segundo noticiou o colunista Leonel Ximenes, o artefato deve ultrapassar em sete centímetros a medida da panela anterior, feita em 2019, quando entrou para o Livro dos Recordes.
A receita da moqueca gigante com pirão e arroz, que serão preparados e servidos no sábado, 2 de julho, inclui 600kg de peixe (cação), 120kg de cebola, 200kg de tomate, 15kg de alho, 5kg de corante (urucum), 15 litros de azeite, 50kg de farinha de mandioca, 120kg de arroz, 100 maços de coentro, 80 maços de cebolinha, 20kg de limão e sal a gosto.
O preparo do prato, na Praça Maristela de Almeida Serra, no Cais da Barra, terá início às 7h30 da manhã e envolverá 20 voluntários, liderados por Roberto Malacarne e pelo chef Felipe Zanelato. A previsão é servi-lo às 11h30, e cada porção, individual, custará R$ 20 (moqueca de peixe + pirão + arroz). A quantidade foi estimada para aproximadamente 3 mil pessoas.
MOQUECA BENEFICENTE
Os tíquetes poderão ser adquiridos no dia e no local do evento, mas podem ser comprados com antecedência em alguns pontos da cidade, como as lojas Passo Calçados e Na Onda, além do restaurante Casarão e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição - à qual será revertido o valor arrecadado com a venda da moqueca.
Na Praça da Moqueca, como será chamado o local durante a festa, haverá também barraquinhas cm artesanato e comidas típicas da região, como doces, compotas e produtos à base de mandioca, como o tradicional beiju.
600 quilos de peixe
É a quantidade utilizada na maior moqueca do mundo
Em quatro dos cinco dias de festa, haverá shows musicais com atrações locais e com o cantor Amado Batista, que se apresenta na quinta (30). No quarta (29), Dia de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, a grande atração é a procissão marítima, depois da qual será feita a queima simbólica da maior panela de barro do mundo.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES
QUARTA-FEIRA (29/06)
- 5h - Alvorada com a Banda Musical Por do Sol
- 8h - Hasteamento dos pavilhões na sede da Colônia de Pescadores Z-1
- 9h30 - Procissão com a imagem de São Pedro, saindo da Colônia de Pescadores (APMCC)
- 19h - Missa em homenagem a São Pedro na Igreja Matriz
QUINTA-FEIRA (30/06)
- Praia do Farol:
- 19h - Abertura oficial da festa
- 19h - Show com Rasthasom
- 21h30 - Show com Amado Batista
- 23h30 - Show com Oziel de Mel
SEXTA-FEIRA (1/07)
- Praça São Pedro/Praça da Moqueca:
- 18h - Abertura oficial da festa com apresentação cultural
- 20h - Show com a banda Forró Raiz
- 22h - Show com Dan Rocha
- 0h - Claudinho dos Teclados
SÁBADO (2/07)
- Praça da Moqueca:
- 7h30 - Abertura da Praça da Moqueca e início da preparação da maior moqueca do mundo
- 10h - Show com Paulinho Soares
- 11h30 - Horário previsto para servir a moqueca
- 12h - Show com Agitus
- Praça São Pedro:
- 17h - Concurso de quadrilha das escolas
- 20h - Show com Blac Fox
- Show com Althair e Alexandre
- 0h - Show com Forró Fogumano
DOMINGO (3/07)
- Praça São Pedro
- 14h - Louvor dos Pescadores (Igreja Batista Reino)
- 16h - Tarde de lazer com brincadeiras recreativas (APMCC)
- 18h - Resultado do concurso de quadrilhas
- 18h30 - Festival de Forró
- 21h - Show com a banda Chamego
- 0h - Encerramento
FESTA DOS PESCADORES EM CONCEIÇÃO DA BARRA
Quando: de 29 de junho a 3 de julho no Centro de Conceição da Barra
Atrações gratuitas: procissão marítima, missa, concurso de quadrilhas, festival de forró, tarde de lazer e shows musicais
Moqueca beneficente: R$ 20 a porção. Venda antecipada: Passo Calçados, Na Onda, Casarão e Paróquia Nossa Senhora da Conceição.
Quando: de 29 de junho a 3 de julho no Centro de Conceição da Barra
Atrações gratuitas: procissão marítima, missa, concurso de quadrilhas, festival de forró, tarde de lazer e shows musicais
Moqueca beneficente: R$ 20 a porção. Venda antecipada: Passo Calçados, Na Onda, Casarão e Paróquia Nossa Senhora da Conceição.