Maior moqueca do mundo será feita sábado (2) na Festa dos Pescadores

Tradição em Conceição da Barra, no Norte do Estado, a Festa dos Pescadores vai celebrar São Pedro, de 29 de junho a 3 de julho, com procissão marítima, missa, festival de forró, concurso de quadrilha, shows musicais e uma atração gastronômica de peso: a maior moqueca capixaba do mundo, cuja venda será beneficente.

A versão gigante do prato virou atração da festa pela primeira vez em 2018, por iniciativa do moquequeiro e empresário Roberto Malacarne, que é o atual secretário de Cultura e Turismo do município. "Foi uma forma que encontramos de valorizar ainda mais a Festa de São Pedro e também a nossa culinária", explica.

Moqueca capixaba, arroz e pirão Crédito: Marcelo Moryan

A receita da moqueca gigante com pirão e arroz, que serão preparados e servidos no sábado, 2 de julho, inclui 600kg de peixe (cação), 120kg de cebola, 200kg de tomate, 15kg de alho, 5kg de corante (urucum), 15 litros de azeite, 50kg de farinha de mandioca, 120kg de arroz, 100 maços de coentro, 80 maços de cebolinha, 20kg de limão e sal a gosto.

O preparo do prato, na Praça Maristela de Almeida Serra, no Cais da Barra, terá início às 7h30 da manhã e envolverá 20 voluntários, liderados por Roberto Malacarne e pelo chef Felipe Zanelato. A previsão é servi-lo às 11h30, e cada porção, individual, custará R$ 20 (moqueca de peixe + pirão + arroz). A quantidade foi estimada para aproximadamente 3 mil pessoas.

MOQUECA BENEFICENTE

Os tíquetes poderão ser adquiridos no dia e no local do evento, mas podem ser comprados com antecedência em alguns pontos da cidade, como as lojas Passo Calçados e Na Onda, além do restaurante Casarão e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição - à qual será revertido o valor arrecadado com a venda da moqueca.

Na Praça da Moqueca, como será chamado o local durante a festa, haverá também barraquinhas cm artesanato e comidas típicas da região, como doces, compotas e produtos à base de mandioca, como o tradicional beiju.

600 quilos de peixe É a quantidade utilizada na maior moqueca do mundo

Em quatro dos cinco dias de festa, haverá shows musicais com atrações locais e com o cantor Amado Batista, que se apresenta na quinta (30). No quarta (29), Dia de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, a grande atração é a procissão marítima, depois da qual será feita a queima simbólica da maior panela de barro do mundo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES

QUARTA-FEIRA (29/06)

5h - Alvorada com a Banda Musical Por do Sol

8h - Hasteamento dos pavilhões na sede da Colônia de Pescadores Z-1

9h30 - Procissão com a imagem de São Pedro, saindo da Colônia de Pescadores (APMCC)

19h - Missa em homenagem a São Pedro na Igreja Matriz

QUINTA-FEIRA (30/06)

Praia do Farol:

19h - Abertura oficial da festa

19h - Show com Rasthasom

21h30 - Show com Amado Batista

23h30 - Show com Oziel de Mel

Amado Batista canta na Praia do Farol Crédito: Site oficial | Amado Batista / The Music Journal

SEXTA-FEIRA (1/07)

Praça São Pedro/Praça da Moqueca:

18h - Abertura oficial da festa com apresentação cultural

20h - Show com a banda Forró Raiz

22h - Show com Dan Rocha

0h - Claudinho dos Teclados

SÁBADO (2/07)

Praça da Moqueca:

7h30 - Abertura da Praça da Moqueca e início da preparação da maior moqueca do mundo

10h - Show com Paulinho Soares

11h30 - Horário previsto para servir a moqueca

12h - Show com Agitus

Praça São Pedro:

17h - Concurso de quadrilha das escolas

20h - Show com Blac Fox

Show com Althair e Alexandre

0h - Show com Forró Fogumano

DOMINGO (3/07)

Praça São Pedro

14h - Louvor dos Pescadores (Igreja Batista Reino)

16h - Tarde de lazer com brincadeiras recreativas (APMCC)

18h - Resultado do concurso de quadrilhas

18h30 - Festival de Forró

21h - Show com a banda Chamego

0h - Encerramento