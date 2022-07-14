Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de semana

Festival Forró Bobó reúne gastronomia, música e dança em Iriri

O evento acontece de 15 a 17 de julho na área de eventos do balneário, com entrada gratuita. Porção de bobó será vendida a R$ 25
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:41

O fim de semana em Iriri vai ser ao som de forró pé-de-serra com cardápio dedicado a um dos pratos mais tradicionais da nossa culinária: o bobó de camarão.
É que de sexta (15) a domingo, 17 de julho, acontece no balneário de Anchieta a 13ª edição do festival Forró Bobó, após uma pausa de dois anos devido à pandemia.
O festival será realizado na área de eventos no Centro de Iriri e terá aula de culinária, quadrilha, concurso de dança, shows de forró e um almoço especial no domingo. A entrada é gratuita.
O cardápio nos três dias de festa terá como protagonista o bobó, em sete versões, e outras opções, como Camarão Maluco, batata frita, frango a passarinho e pastéis (de camarão e de queijo). 
Festival Forró Bobó chega à 13ª edição em Iriri, Anchieta
Bobó de camarão terá cinco versões além da tradicional, com mandioca  Crédito: Thais Maioli
Além do bobó de camarão tradicional, feito com mandioca, estarão à venda versões do prato com base de batata baroa, de inhame, de abóbora, de banana-da-terra e de fruta-pão.
Uma receita sem camarão também estará disponível, preparada com frango e mandioca. Todas as porções são individuais e custarão R$ 25, acompanhadas de torradinhas. 
Também será possível comprar o bobó na panelinha de barro do evento, que o visitante poderá levar para casa como souvenir. Nesse caso, a porção custará R$ 30, também com torradas.    
Festival Forró Bobó chega à 13ª edição em Iriri, Anchieta
O bobó na panelinha de barro do festival custará R$ 30 Crédito: Thais Maioli
No primeiro dia do festival, às 19h, o chef Gilson Surrage vai ensinar ao vivo a receita clássica do bobó, com mandioca e leite de coco. No domingo, será servido um almoço com bobó, arroz e batata palha (R$ 25 o prato), a partir das 11h. Todas as preparações são feitas por voluntários, por meio da Associação Iriri Vivo.   
"Além de atrair muitos turistas para Iriri, o evento também tem cunho social. Vamos destinar parte da arrecadação para uma instituição de Anchieta. Com o restante vamos dar o pontapé inicial no Festival de Frutos do Mar de Iriri, que acontece em outubro", explica a presidente da associação, Sirlene Ferreira.
Festival Forró Bobó chega à 13ª edição em Iriri, Anchieta
Os pratos do evento serão preparados por voluntários Crédito: Thais Maioli
Na programação cultural, além dos shows com as bandas Forrofiá, Trio Capixaba e Trio Jatobá, será realizado um concurso para eleger os três casais que melhor dançam forró. Para participar, é necessário se inscrever com antecedência (clique aqui para baixar a ficha de inscrição). 
O Forró Bobó é realizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 15/07
  • 18h - Abertura 
  • 19h - Aula-show com o chef Gilson Surrage
  • 20h - Concurso de dança de forró
  • 22h - Show com Trio Capixaba
  • 0h - Encerramento
SÁBADO - 16/07
  • 18h - Abertura com quadrilha do Centro Social dos Idosos de Anchieta
  • 20h - Concurso dança de forró
  • 22h - Show com o grupo Forrofiá
  • 0h - Encerramento
Grupo Forrofiá
O grupo Forrofiá se apresenta no sábado Crédito: Elo Entretenimento
DOMINGO - 17/07
  • 11h - Almoço comunitário
  • 13h - Show com Trio Jatobá
  • 16h - Encerramento
13º FESTIVAL FORRÓ BOBÓ 
Quando: de 15 a 17 de julho
Onde: área de eventos, Centro de Iriri, Anchieta
Atrações: gastronomia, concurso de dança, quadrilha, aula-show com o chef Gilson Surrage e shows com Trio Capixaba, Trio Jatobá e Forrofiá
Entrada gratuita  
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta.

Veja Também

Espaguete à carbonara: aprenda a receita clássica italiana

"Deu Praia": conheça a Praia Costa Azul, em Iriri, no Litoral Sul do ES

Festival de Itaúnas 2022 terá Mariana Aydar e Trio Dona Zefa; veja programação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anchieta forró Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados