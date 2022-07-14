Festival Forró Bobó reúne gastronomia, música e dança em Iriri

O fim de semana em Iriri vai ser ao som de forró pé-de-serra com cardápio dedicado a um dos pratos mais tradicionais da nossa culinária: o bobó de camarão.

É que de sexta (15) a domingo, 17 de julho, acontece no balneário de Anchieta a 13ª edição do festival Forró Bobó, após uma pausa de dois anos devido à pandemia.

O festival será realizado na área de eventos no Centro de Iriri e terá aula de culinária, quadrilha, concurso de dança, shows de forró e um almoço especial no domingo. A entrada é gratuita.

O cardápio nos três dias de festa terá como protagonista o bobó, em sete versões, e outras opções, como Camarão Maluco, batata frita, frango a passarinho e pastéis (de camarão e de queijo).

Bobó de camarão terá cinco versões além da tradicional, com mandioca Crédito: Thais Maioli

Além do bobó de camarão tradicional, feito com mandioca, estarão à venda versões do prato com base de batata baroa, de inhame, de abóbora, de banana-da-terra e de fruta-pão.

Uma receita sem camarão também estará disponível, preparada com frango e mandioca. Todas as porções são individuais e custarão R$ 25, acompanhadas de torradinhas.

Também será possível comprar o bobó na panelinha de barro do evento, que o visitante poderá levar para casa como souvenir. Nesse caso, a porção custará R$ 30, também com torradas.

O bobó na panelinha de barro do festival custará R$ 30 Crédito: Thais Maioli

No primeiro dia do festival, às 19h, o chef Gilson Surrage vai ensinar ao vivo a receita clássica do bobó, com mandioca e leite de coco. No domingo, será servido um almoço com bobó, arroz e batata palha (R$ 25 o prato), a partir das 11h. Todas as preparações são feitas por voluntários, por meio da Associação Iriri Vivo.

"Além de atrair muitos turistas para Iriri, o evento também tem cunho social. Vamos destinar parte da arrecadação para uma instituição de Anchieta. Com o restante vamos dar o pontapé inicial no Festival de Frutos do Mar de Iriri, que acontece em outubro", explica a presidente da associação, Sirlene Ferreira.

Os pratos do evento serão preparados por voluntários Crédito: Thais Maioli

Na programação cultural, além dos shows com as bandas Forrofiá, Trio Capixaba e Trio Jatobá, será realizado um concurso para eleger os três casais que melhor dançam forró. Para participar, é necessário se inscrever com antecedência ( clique aqui para baixar a ficha de inscrição ).

O Forró Bobó é realizado pela Associação Iriri Vivo com apoio da Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA - 15/07

18h - Abertura



19h - Aula-show com o chef Gilson Surrage



20h - Concurso de dança de forró



22h - Show com Trio Capixaba



0h - Encerramento



SÁBADO - 16/07

18h - Abertura com quadrilha do Centro Social dos Idosos de Anchieta



20h - Concurso dança de forró



22h - Show com o grupo Forrofiá



0h - Encerramento



O grupo Forrofiá se apresenta no sábado Crédito: Elo Entretenimento

DOMINGO - 17/07

11h - Almoço comunitário



13h - Show com Trio Jatobá



16h - Encerramento

